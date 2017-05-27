Глава Башкирии вышел на субботник и посадил елочку

По официальным данным, в сегодняшнем субботнике, приуроченном к Всероссийскому дню посадки леса, приняли участие более 300 человек. Их задачей были уборка сухостоя, сбор мусора и посадка саженцев. Рустэм Хамитов энергично взялся за грабли и лопату, поучаствовал в уборке, а затем посадил голубую ель.

После непродолжительной, но содержательной «трудовой вахты» глава региона прошел по парку и оценил качество выполненных работ по благоустройству лесопарка, осмотрел площадки для отдыха, детские и спортивные пространства.

Напомним, обновление Парка Лесоводов в Уфе началась в 2014 году по инициативе главы республики. На сегодняшний день он стал вполне популярным местом отдыха. Там уже проведено освещение, проложены пешеходные и велосипедные дорожки общей длиной 9 км, оборудованы новые скамейки и системы видеонаблюдения. Там действует также Музей леса, который принадлежит Уфимскому лесничеству. А в вольерах живут медведи, лисы, кабаны, рысь и другие животные. Известно, что скоро в парке должна появиться площадка для отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья.