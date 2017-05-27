Иркутская область и Крым подписали соглашение об охране природы

Иркутская область и Крым в рамках Невского международного экологического конгресса подписали соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Документ подписали министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков и его крымский коллега Геннадий Нараев. Соглашение предусматривает обмен опытом по разработке природоохранных программ, развитию сети особо охраняемых природных территорий, мониторингу окружающей среды, воспитанию экологической культуры населения, взаимодействию с общественными организациями.

Также регионы будут сотрудничать в решении вопросов управления отходами. Иркутская область и Крым будут взаимодействовать при проведении форумов, конференций, выставок и круглых столов.