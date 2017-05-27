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15:03 (мск), источник: РИА Новости

Трамп заявил о согласии многих стран НАТО увеличить размер платежей альянсу

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о согласии многих стран НАТО увеличить размер своих платежей альянсу.

Источник: AP 2017
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«Многие страны НАТО согласились значительно увеличить выплаты, как им и следует. Деньги начинают притекать — НАТО станет гораздо сильнее», — заявил Трамп в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтон должен пересмотреть свои отношения с членами НАТО по вопросу финансирования деятельности альянса, настаивая, чтобы они увеличили размер своих выплат.

В свою очередь, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщал, что лидеры институтов Евросоюза и президент США Дональд Трамп договорились начать переговоры для преодоления «слишком многих разногласий» в сфере торговли между ЕС и США.

Комментарии
1
Петрова Оксана
понятно, что он раздоит младших партнёров.
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