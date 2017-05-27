Трамп заявил о согласии многих стран НАТО увеличить размер платежей альянсу

«Многие страны НАТО согласились значительно увеличить выплаты, как им и следует. Деньги начинают притекать — НАТО станет гораздо сильнее», — заявил Трамп в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтон должен пересмотреть свои отношения с членами НАТО по вопросу финансирования деятельности альянса, настаивая, чтобы они увеличили размер своих выплат.