Трамп заявил о согласии многих стран НАТО увеличить размер платежей альянсу
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о согласии многих стран НАТО увеличить размер своих платежей альянсу.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о согласии многих стран НАТО увеличить размер своих платежей альянсу.
«Многие страны НАТО согласились значительно увеличить выплаты, как им и следует. Деньги начинают притекать — НАТО станет гораздо сильнее», — заявил Трамп в своем аккаунте в социальной сети Twitter.
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтон должен пересмотреть свои отношения с членами НАТО по вопросу финансирования деятельности альянса, настаивая, чтобы они увеличили размер своих выплат.
В свою очередь, председатель Еврокомиссии