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15:55 (мск), источник: БЕЛТА

Интерес к Беларуси со стороны государств Европы растет — Рахманов

Тенденции деглобализации продолжатся, и страны будут искать пути альтернатив, считает Сергей Рахманов. Значительным свидетельством этого является огромный интерес к Беларуси со стороны стран Европы.

Источник: БЕЛТА

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерес к Беларуси со стороны государств Европы растет. Это отметил сегодня на встрече с представителями республиканского общественного объединения «Белая Русь» председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов, передает корреспондент БЕЛТА.

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На международной арене наблюдаются процессы деинтеграции, что является реакцией на негативные проявления глобализации, отметил Сергей Рахманов. Глобализация, с одной стороны, естественный процесс, направленный на развитие возможностей, с другой — на укрепление политики ведущих держав в их интересах. Европейская интеграция приводит к тому, что многие страны практически полностью теряют экономический суверенитет, главным образом там развивается сфера обслуживания.

Тенденции деглобализации продолжатся, и страны будут искать пути альтернатив, считает Сергей Рахманов. Значительным свидетельством этого является огромный интерес к Беларуси со стороны стран Европы.

Как сообщалось, 30 мая в Минске пройдет заседание Парламентского комитета парламентского измерения Центрально-Европейской инициативы. Делегации 12 стран примут в нем участие. Беларусь председательствует в ЦЕИ в 2017 году, заседание комитета пройдет на тему «Интеллектуализация экономики в регионе ЦЕИ: инновационное производство, управление и человеческий капитал». Как отметил Сергей Рахманов, предложенная тема вызвала большой интерес со стороны ЦЕИ, а заместитель генерального секретаря Центрально-Европейской инициативы Эрик Черновиц, который примет участие в работе, уже выразил уверенность в позитивном результате предстоящего заседания.

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики добавил, что сегодня у Беларуси складывается позитивная динамика в отношениях с Западом, и эти отношения будут развиваться. Но приоритетным направлением для Беларуси остается Восток.

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