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15:24 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярский губернатор отмечает день рождения

В субботу, 27 мая, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский празднует 64-летие.

С праздником губернатора на своей странице в социальной сети поздравила его дочь, сопроводив поздравление семейным фото. На нем изображён сам Виктор Толоконский, его жена Наталья, их внучка и дочь Елена.

Где именно губернатор отмечает сегодня праздник, неизвестно. Ранее сообщалось, что 25 мая он прервал рабочую командировку в Москве, вернулся в Красноярск из-за ситуации с пожарами и посетил пострадавшие населенные пункты.

Вчера же он провел совещание с правительством края и руководителями муниципальных образований. Губернатор потребовал от глав городов и районов максимально ускорить оказание помощи погорельцам.

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