Красноярский губернатор отмечает день рождения
В субботу, 27 мая, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский празднует 64-летие.
В субботу, 27 мая, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский празднует 64-летие.
С праздником губернатора на своей странице в социальной сети поздравила его дочь, сопроводив поздравление семейным фото. На нем изображён сам Виктор Толоконский, его жена Наталья, их внучка и дочь Елена.
Где именно губернатор отмечает сегодня праздник, неизвестно. Ранее сообщалось, что 25 мая он прервал рабочую командировку в Москве, вернулся в Красноярск
Вчера же он провел совещание с правительством края и руководителями муниципальных образований. Губернатор потребовал от глав городов и районов максимально ускорить оказание помощи погорельцам.