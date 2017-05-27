Страны G7 готовы усилить санкции против России

«Санкции могут быть отменены, когда Россия выполнит свои обязательства. Тем не менее мы также готовы предпринять дальнейшие ограничительные меры, чтобы повысить стоимость для России, если потребуется», — говорится в декларации.

Ранее сообщалось, что саммит «Большой семерки» завершился в итальянской Таормине, участники приняли итоговую декларацию.

В итоговых документах саммита «Большой Семерки» в прошлом году говорилось, что «длительность санкций в отношении России напрямую зависит от выполнений РФ минских соглашений и уважения суверенитета Украины». Москва неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию.