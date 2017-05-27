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16:21 (мск), источник: РИА Новости

Страны G7 готовы усилить санкции против России

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Страны «Большой семерки» (G7) готовы усилить санкции в отношении России по Украине, если потребуется, говорится в итоговой декларации саммита.

Источник: Reuters

«Санкции могут быть отменены, когда Россия выполнит свои обязательства. Тем не менее мы также готовы предпринять дальнейшие ограничительные меры, чтобы повысить стоимость для России, если потребуется», — говорится в декларации.

Ранее сообщалось, что саммит «Большой семерки» завершился в итальянской Таормине, участники приняли итоговую декларацию.

В итоговых документах саммита «Большой Семерки» в прошлом году говорилось, что «длительность санкций в отношении России напрямую зависит от выполнений РФ минских соглашений и уважения суверенитета Украины». Москва неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию.

Комментарии
4
Sergey Vedmanov
А причем тут вообще Трамп?! )
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Ольга Лысенко
Из-под пригорка , из-подвыподверта зайчик приподвыподвернулся )
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perplexed perplexed
ё-мое. Почему же молчит трамп. По сценарию он должен был вскочить как бешеный бизон, опрокинуть стол и завопить: не позволю обижать моего лучшего друга, с которым мы будем напару управлять миром.
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