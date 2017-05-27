Игорь Додон: мы должны способствовать созданию будущего, основанного на солидарности, христианской любви и взаимном уважении

— С большим удовольствием лично познакомился с лидером Международного евразийского движения Александром Дугиным и представителем комитета Жан Парвулеско Эммануэлем Леруа. Во встрече также приняли участие председатель Фонда демографического возрождения Леван Васадзе и руководитель Народного университета Молдовы Юрий Рошка, — отметил Додон.

В ходе встречи, стороны обменялись мнениями о международной ситуации и конфликтах, которые сотрясают сегодня мир, а также о возможностях выхода из кризисов и напряжений, которые оказывают глубокое влияние на все страны нашего континента.

Президент отметил, что поддерживает проведение подобных мероприятий, которые отражают мировоззрение, основанное на традициях, православных ценностях, патриотизме и сотрудничестве между всеми народами Евразии, живущими как на Западе, так и на Востоке.

Также Игорь Додон выступил с инициативой организовать и провести в Кишиневе в мае 2018-го года Всемирный конгресс семьи, участие в котором традиционно принимают политики, научные деятели, представители гражданского общества, эксперты из более чем 80 стран мира.

Вместе мы должны способствовать созданию будущего, основанного на солидарности, христианской любви и взаимном уважении, — подытожил Президент РМ.