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17:31 (мск), источник: Actualitati.md

Игорь Додон: мы должны способствовать созданию будущего, основанного на солидарности, христианской любви и взаимном уважении

Сегодня, 27 мая, Президент Республики Молдова Игорь Додон провёл встречу с организаторами международной конференции От Атлантики до Тихого океана: за общую судьбу евразийских народов, которая проходит в эти дни в Кишиневе.

Источник: Actualitati.md

— С большим удовольствием лично познакомился с лидером Международного евразийского движения Александром Дугиным и представителем комитета Жан Парвулеско Эммануэлем Леруа. Во встрече также приняли участие председатель Фонда демографического возрождения Леван Васадзе и руководитель Народного университета Молдовы Юрий Рошка, — отметил Додон.

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В ходе встречи, стороны обменялись мнениями о международной ситуации и конфликтах, которые сотрясают сегодня мир, а также о возможностях выхода из кризисов и напряжений, которые оказывают глубокое влияние на все страны нашего континента.

Президент отметил, что поддерживает проведение подобных мероприятий, которые отражают мировоззрение, основанное на традициях, православных ценностях, патриотизме и сотрудничестве между всеми народами Евразии, живущими как на Западе, так и на Востоке.

Также Игорь Додон выступил с инициативой организовать и провести в Кишиневе в мае 2018-го года Всемирный конгресс семьи, участие в котором традиционно принимают политики, научные деятели, представители гражданского общества, эксперты из более чем 80 стран мира.

Вместе мы должны способствовать созданию будущего, основанного на солидарности, христианской любви и взаимном уважении, — подытожил Президент РМ.

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Игорь Додон: мы должны способствовать созданию будущего, основанного на солидарности, христианской любви и взаимном уважении
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