В Минобороны разъяснили порядок призыва на службу в 2017 году

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, офицеры по призыву в обязательном порядке пройдут 3-месячную подготовку в учебных центрах ВСУ, после чего будут назначаться на первичные офицерские должности в воинские части, которые не участвуют в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

«Офицеры указанной категории не будут привлекаться к силам АТО без их личного согласия и заключения соответствующего договора», — подчеркнули в Минобороны.

В 2017 году на военную службу по призыву лиц офицерского состава могут быть призваны лица в возрасте до 43 лет, прошедшие полный курс военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса (закончившие военные кафедры), имеющие высшее образование (минимум бакалавр) и которым присвоено первичное офицерское звание.