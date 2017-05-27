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18:37 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Макрон будет вести «требовательный диалог» с Россией об Украине

Как заявил французский президент Эммануэль Макрон, он хотел бы в самое ближайшее время созвать «нормандский формат» для обсуждения украинского вопроса.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Французский президент Эммануэль Макрон планирует вести «требовательный диалог» с Российской Федерацией в украинском вопросе.

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«У меня будет требовательный диалог с Россией. Но это будет диалог», — сказал он, говоря о предстоящей 29 мая в Париже встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, вопрос санкций в отношении РФ и ответных санкций связан с выполнением минских соглашений всеми сторонами.

«Я подтверждаю этот принцип и поддерживаю его. В то же время необходимо говорить с Россией. Есть много международных сюжетов, которые нельзя урегулировать без требовательного обмена с Россией. И в особенности сирийский вопрос», — сказал он.

Макрон добавил, что хотел бы в самое ближайшее время созвать «нормандский формат» для обсуждения украинского вопроса.

Напомним, в итоговой декларации саммита G7 говорится, что страны «Большой семерки» готовы усилить санкции в отношении России по Украине, если потребуется.

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