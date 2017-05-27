Облдума приняла закон, направленный на защиту обманутых дольщиков

Депутаты областной Думы приняли в первом и втором окончательном чтении закон, направленный на защиту обманутых дольщиков.

По словам министра строительства и ЖКХ региона Максима Федосеева, в Калининграде насчитывается 558 обманутых дольщиков. Согласно принятому законопроекту инвестор получит объект незавершенного строительства и дополнительный участок земли при условии, что дольщики получат свои квартиры. Участки будут предоставлять без проведения торгов из земель, которые находятся в муниципальной или государственной собственности.

Кроме того законопроектом предлагается ввести новую меру, которая позволит провести комплексную оценку состояния недостроенных домов.