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18:40 (мск), источник: АиФ Калининград

Облдума приняла закон, направленный на защиту обманутых дольщиков

Инвесторам будут предоставлять земельные участки за достройку проблемных домов.

Депутаты областной Думы приняли в первом и втором окончательном чтении закон, направленный на защиту обманутых дольщиков.

По словам министра строительства и ЖКХ региона Максима Федосеева, в Калининграде насчитывается 558 обманутых дольщиков. Согласно принятому законопроекту инвестор получит объект незавершенного строительства и дополнительный участок земли при условии, что дольщики получат свои квартиры. Участки будут предоставлять без проведения торгов из земель, которые находятся в муниципальной или государственной собственности.

Кроме того законопроектом предлагается ввести новую меру, которая позволит провести комплексную оценку состояния недостроенных домов.

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