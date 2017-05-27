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19:32 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Страны G7 продолжат помогать Украине внедрять реформы

В итоговом коммюнике саммита G7, который состоялся в итальянской Таормине на Сицилии, говорится, что главы государств и правительств стран «Большой семерки» приветствуют достигнутый прогресс Киева.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Главы государств и правительств стран «Большой семерки» (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) выразили готовность и дальше помогать Украине с внедрением реформ.

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Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита G7, который состоялся в итальянской Таормине на Сицилии.

«Мы сохраняем наше обязательство оказывать помощь Украине во внедрении ее амбициозной и, тем не менее, необходимой повестки дня реформ, и мы приветствуем достигнутый на данный момент прогресс Киева», — отметили лидеры «Группы Семи».

Ранее сообщалось, что главы государств и правительств стран «Большой семерки» (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) отметили роль Российской Федерации в конфликте в Украине для установления мира.

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