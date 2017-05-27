Кирилл Лучинский проведет 30 дней под домашним арестом

КИШИНЕВ, 27 мая — Sputnik. «В отношении Кирилла Лучинского применена мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 30 дней. Вчера ему было предъялено обвинение по статье 243 п. 3 b) «Отмывание денег в особе крупных размерах», — отметил прокурор Еуджен Рурак.
По его словам, домашний арест — это своевременная мера, так как есть риски, что
Бывшего парламентария и еще двух представителей экономического агента задержали в четверг по подозрению в отмывании денег в особо крупных размерах, сообщили В
«Экс-депутат парламента Республики Молдова задержан по делу нарушений в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Он и еще три представителя некоего экономического агента подозреваются в отмывании денег, что нанесло ущерб в особо крупных размерах указанным банковским учреждениям», — сообщили в НАЦ.
Согласно материалам дела, бывший парламентарий — владелец и бенефициар компаний «Toast Delux» и «IPA International Project Agency» в целях получения денежных средств, выведенных из банковской системы Молдовы, вместе с посредниками отмывал деньги следующим образом.
В период 2012—2014 годов несколько оффшорных компаний на основе фиктивных контрактов по оказанию услуг консультантов перевели
Установлено, что в 2013 году компания «Toast Delux», бенефициаром которой является бывший депутат, получил от Unibank другой кредит в размере пяти миллионов леев. Затем эти денежные средства были конвертированы и переправлены
К настоящему моменту задержаны три человека —