Кирилл Лучинский проведет 30 дней под домашним арестом

По его словам, домашний арест — это своевременная мера, так как есть риски, что экс-депутат мог покинуть пределы республики. Бывшего парламентария и еще двух представителей экономического агента задержали в четверг по подозрению в отмывании денег в особо крупных размерах, сообщили В пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) страны.

КИШИНЕВ, 27 мая — Sputnik. «В отношении Кирилла Лучинского применена мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 30 дней. Вчера ему было предъялено обвинение по статье 243 п. 3 b) «Отмывание денег в особе крупных размерах», — отметил прокурор Еуджен Рурак.

«Экс-депутат парламента Республики Молдова задержан по делу нарушений в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Он и еще три представителя некоего экономического агента подозреваются в отмывании денег, что нанесло ущерб в особо крупных размерах указанным банковским учреждениям», — сообщили в НАЦ.

Согласно материалам дела, бывший парламентарий — владелец и бенефициар компаний «Toast Delux» и «IPA International Project Agency» в целях получения денежных средств, выведенных из банковской системы Молдовы, вместе с посредниками отмывал деньги следующим образом.

В период 2012—2014 годов несколько оффшорных компаний на основе фиктивных контрактов по оказанию услуг консультантов перевели компании-нерезиденту «IPA International Project Agency» с открытыми счетами в Лихтенштейне 440 тысяч долларов. Изучая происхождение денег выяснилось, что речь идет о неблагоприятных кредитах, выведенных в 2012—2014 из BEM, Unibank и Banca Socială через оффшорные компании.

Установлено, что в 2013 году компания «Toast Delux», бенефициаром которой является бывший депутат, получил от Unibank другой кредит в размере пяти миллионов леев. Затем эти денежные средства были конвертированы и переправлены компании-нерезиденту. В итоге 401,56 тысячи долларов поступили на счета «Rouseau Alliance LP», которая перевела деньги BEM с целью покрытия неблагоприятных кредитов. Фигурантам этого дела согласно местному законодательству грозит до 10 лет тюрьмы. На данный момент бывший депутат подозревается и в нарушении юридического режима декларирования имущества. В декларации о доходах он не отразил, что является владельцем компании, которая предположительно участвовала в выводе из банковской системы денег.