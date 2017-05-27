Кремль не выступал против реновации

«Когда другой эксперт начал критиковать инициативу, он в ответ лишь озвучил данные соцопросов, по которым 80% москвичей выступают за реновацию», — сказал он.

Политолог Андрей Богданов, присутствующий на встрече, заявил, что первым тему упомянул он в контексте организуемого им референдума. Эксперт заявил, что, хотя эту программу делают московские власти, в глазах общества ответственность за нее лежит и на президенте.

По словам Богданова, после него слово взяли политологи Дмитрий Орлов и Сергей Зверев.

«Они были со мной не согласны и как раз и порекомендовали Харичеву, чтобы Кремль дистанцировался от этой темы. Сам он при этом ничего не сказал, так как пришел выслушать экспертов», — отметил он.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что Кремль захотел дистанцироваться от программы реновации Москвы.