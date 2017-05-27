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20:35 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В G7 назвали единственный путь урегулирования конфликта на Донбассе

Лидеры G7 также поддерживают усилия «нормандской группы» и одобряют многостороннюю настроенность ОБСЕ на деэскалацию кризиса.

Источник: Telegraf.com.ua

Главы государств и правительств стран «Большой семерки» (США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония) считают выполнение Минских соглашений всеми сторонами единственным путем урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита G7, который состоялся в итальянской Таормине на Сицилии.

«Урегулирование долговременного кризиса в Украине может быть достигнуто только благодаря полному выполнению всеми сторонами их обязательств по Минским соглашениям. Мы поддерживаем усилия “нормандской группы” и одобряем многостороннюю настроенность ОБСЕ на деэскалацию кризиса», — подчеркнули лидеры «Группы Семи».

Ранее сообщалось, что страны G7 в коммюнике подчеркнули, что санкции против Российской Федерации сохранятся до полного выполнения Минских соглашений и соблюдения суверенитета Украины.

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