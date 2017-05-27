Аваков обвинил антикоррупционеров в «подбрасывании дохлых кошек»

Министр внутренних дел Арсен Аваков обвинил антикоррупционные организации в «подбрасывании дохлых кошек» полиции. Об этом министр сказал на пресс-конференции в Хмельницком.

По словам Авакова, в целом он поддерживает антикоррупционную борьбу, направленную против чиновников разного уровня. Вместе с тем он заявил, что некоторые антикоррупционеры, контролирующие чиновников, зарабатывают больше денег, чем сами чиновники, а также делают на этом политические карьеры.

«Не может антикоррупционер, который получает 60 тыс. грн в месяц, требовать что-то от офицера с зарплатой в 2 тыс. грн. К примеру, заработная плата министра МВД колеблется от 47 до 50 тыс. грн», — отметил Аваков.

«Люди, карьеру необходимо создавать на позитивных шагах! Конечно, и негатив необходимо выявлять. Для этого у нас работает служба внутренней безопасности. Примерно ежедневно фиксируем аресты 2−3 офицеров. Однако постоянное “подбрасывание дохлой кошки” в нашу тяжелую работу я не очень приветствую», — добавил Аваков.