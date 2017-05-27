Бэсеску о задержании Киртоакэ

По данным stiripesurse.ro, такое заявление Бэсеску сделал в эфире румынского телеканала RomaniaTV, комментируя задержание Дорина Киртоакэ. Бэсеску также заявил, что это молдавские граждане желают, чтобы Национальное антикоррупционное управление перешло Прут.

Дорин Киртоакэ находился в хороших отношениях с бывшим президентом Румынии Траяном Бэсеску и был свидетелем на свадьбе Елены, дочери бывшего президента.

В 2014 году президент Румынии Траян Бэсеску наградил Дорина Киртоакэ Национальным орденом «Звезда Румынии» и возвел его в ранг офицера. Награждение было приурочено к празднованию 96-летия со дня объединения Бессарабии с Румынией.

Оба политика являются сторонниками объединения Молдовы и Румынии.