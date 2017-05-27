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22:19 (мск), источник: Sputnik.by

Карпенко об уроках с 9 утра: учителя и школы готовы

Министр образования заверил, что нет нужды в существенных изменениях законодательства из-за переноса времени начала уроков.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 мая — Sputnik. Педагогическая общественность и школы готовы к переносу начала школьных уроков на девять утра, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» министр образования республики Игорь Карпенко.

Тема переноса начала уроков на девять утра широко обсуждается в Беларуси: уже известно, что с 1 сентября более 80% белорусских школ будут начинать уроки именно с девяти утра.

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«Понятно, что сегодня очень широкая дискуссия развернулась — и среди родителей, и среди общественности. Я бы сказал так: школы и педобщественность готовы к этому шагу», — заверил в эфире телеканала Карпенко.

Министр процитировал президента: «Если мы думаем о здоровье ребенка, об эффективности включении в образовательный процесс — это надо сделать».

«Сегодня в СанПиН написано, что оптимальное время начала уроков — девять часов утра», — напомнил министр и добавил, что поэтому даже не придется принимать специальных нормативных актов.

Впрочем, в санитарные нормы на этой неделе были внесены определенные корректировки: были сокращены школьные перемены для того, чтобы дети не сидели в школе допоздна.

В пятницу комментировал нововведение и инициатор переноса уроков президент Александр Лукашенко: он признал, что его младший сын Николай раскритиковал подобный шаг и задался вопросом о том, как родители будут заводить детей в школы.

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