Рада найдет компромисс по закону о языке — вице-премьер
По словам
По словам
КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина.
«Есть несколько законопроектов (о государственном языке — Ред.) в парламенте, и надо искать компромисс. И я убежден, он будет найден. Как член кабинета министров и как гражданин я приложу также со своей стороны все усилия, чтобы новый закон о государственном языке получал все больше общественной и политической поддержки, потому что это важно не только с точки зрения языковой справедливости, но и учитывая вопросы национальной безопасности», — цитирует Кириленко
По мнению
Верховная Рада Украины на этой неделе приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. Документ еще должен подписать президент Украины. Закон вступит в силу через четыре месяца со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.