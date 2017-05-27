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22:30 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Рада найдет компромисс по закону о языке — вице-премьер

По словам вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко, он приложит все усилия, чтобы новый закон о государственном языке получал все больше общественной и политической поддержки.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что необходимо найти компромисс по принятию закона о государственном языке, который предусматривает расширение сфер применения украинского языка в стране.

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«Есть несколько законопроектов (о государственном языке — Ред.) в парламенте, и надо искать компромисс. И я убежден, он будет найден. Как член кабинета министров и как гражданин я приложу также со своей стороны все усилия, чтобы новый закон о государственном языке получал все больше общественной и политической поддержки, потому что это важно не только с точки зрения языковой справедливости, но и учитывая вопросы национальной безопасности», — цитирует Кириленко интернет-издание «Обозреватель» в субботу.

По мнению вице-премьера, в Украине до сих пор действует законодательство, которое «стимулирует пренебрежение к украинскому языку».

Верховная Рада Украины на этой неделе приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. Документ еще должен подписать президент Украины. Закон вступит в силу через четыре месяца со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

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