США направили третий авианосец в Тихий океан для сдерживания КНДР

По ее данным «авианосец Nimitz присоединится к авианосцам Carl Vinson и Ronald Reagan». Речь идет о западной части Тихого океана.

«В мирное время редко случается, что ВМС США размещают сразу три авианосца в одном регионе», — говорится в сообщении.

Ранее ВМС США сообщили, что группа в составе авианосца Nimitz и военных кораблей Kidd и Shoup будет размещена в Тихом океане впервые с 2013 года. Она будет дислоцирована в регионе с 1 июня.