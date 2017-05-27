США направили третий авианосец в Тихий океан для сдерживания КНДР
ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. США направили в Тихоокеанский регион третью авианосную группу для сдерживания КНДР, сообщила в субботу на своем сайте компания «Голос Америки».
ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. США направили в Тихоокеанский регион третью авианосную группу для сдерживания КНДР, сообщила в субботу на своем сайте компания «Голос Америки».
По ее данным «авианосец Nimitz присоединится к авианосцам Carl Vinson и Ronald Reagan». Речь идет о западной части Тихого океана.
«В мирное время редко случается, что ВМС США размещают сразу три авианосца в одном регионе», — говорится в сообщении.
Ранее ВМС США сообщили, что группа в составе авианосца Nimitz и военных кораблей Kidd и Shoup будет размещена в Тихом океане впервые с 2013 года. Она будет дислоцирована в регионе с 1 июня.