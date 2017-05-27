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23:06 (мск), источник: РИА Новости

США направили третий авианосец в Тихий океан для сдерживания КНДР

ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. США направили в Тихоокеанский регион третью авианосную группу для сдерживания КНДР, сообщила в субботу на своем сайте компания «Голос Америки».

Источник: AP 2017

По ее данным «авианосец Nimitz присоединится к авианосцам Carl Vinson и Ronald Reagan». Речь идет о западной части Тихого океана.

«В мирное время редко случается, что ВМС США размещают сразу три авианосца в одном регионе», — говорится в сообщении.

Ранее ВМС США сообщили, что группа в составе авианосца Nimitz и военных кораблей Kidd и Shoup будет размещена в Тихом океане впервые с 2013 года. Она будет дислоцирована в регионе с 1 июня.

Комментарии
4
Александр Соколов
Большая аваиносная группировка - это примерно как с Ираком. Чую,что мы накануне грандиозного шух\ера. Китай затребовал у США две недели,чтоб договориться и успокоить КНДР. Проблема даже не в том,что у КНДР есть атомное оружие..Проблема в том,что там одной пусть и простой пехотной армии - 1.5 млн чел.А Сеул южнокорейский - в 40 км от границы. Пока что-то там с авианосцев будет взлетать - эта куча весь Сеул южнокорейский перережет и по Японии успеет шарахнуть. Думается,что Китай не позволит раздолбить КНДР вдребезги,Китаю оччень не нравится присутствие американских авианосных групп у своих берегов.Вот увидите: китайские крейсеры будут сильно мешать американской эскадре делать всё,что вздумается.
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Ivan Bellew
Непонятно, что именно они там сдерживают с помощью уже трех(!!!) авианосцев!?
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писака заненый
америкосы задолбали воображать своими игрушками дорогими.
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