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00:05 (мск), источник: РИА Новости

МИД Сирии направил в ООН письма с требованием остановить действия коалиции

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. МИД Сирии направил письма в Совет безопасности ООН, в которых вновь призвал прекратить «незаконные действия международной коалиции под предводительством США» на территории страны, передает сирийское агентство САНА.

Источник: AP 2017

По информации агентства, в двух письмах, направленных генеральному секретарю и председателю СБ ООН, сирийское внешнеполитическое ведомство осудило пятничный авиаудар коалиции по жилому кварталу города Аль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, в котором погибли 35 мирных жителей.

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Как сообщается, МИД Сирии призывает Совет безопасности воплотить в жизнь резолюции по территориальной целостности Сирии, а также остановить незаконные действия коалиции. Ведомство считает необходимым учитывать, что действия коалиции противоречат резолюциям СБ ООН, международному и международному гуманитарному праву. Дамаск отмечает агрессивность действий коалиции, которая поддерживает тех, кто «хочет только убивать невинных сирийских граждан».

В письмах подчеркивается, что некоторые западные страны, являющиеся постоянными членами в Совбезе, оказывают влияние на совет при принятии решений по сирийскому кризису.

Согласно заявлению МИД, «вводящие в заблуждение методы» таких стран, как Франция, Британия и США, являются главными причинами продолжения кризиса в Сирии, а политика региональных государств, среди которых Саудовская Аравия, Катар и Турция, способствуют эскалации и поддерживают терроризм, «тот самый терроризм, мишенью которого становятся и другие страны, пример — последний теракт в Манчестере».

США вместе с союзниками с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против боевиков группировки «Исламское государство» (запрещена в России) и оказывают помощь в этой борьбе вооруженным формированиям сирийской оппозиции. Коалиция под руководством США действует в Сирии без согласия законного правительства страны.

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