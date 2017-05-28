Трамп планирует создать штаб по борьбе с утечками информации, сообщили СМИ

Ссылаясь на «нескольких советников и сторонников Трампа», издание отмечает, что «Белый дом планирует гораздо более агрессивно бороться с возникающими то и дело разоблачениями по поводу контактов советников Трампа, включая его зятя Джареда Кушнера, с Россией».

Как пишет газета, известная своим критическим подходом к нынешней администрации, создавая такой специальный штаб, «Трамп и его советники стремятся сдержать расширяющийся российский кризис, который угрожает его президентству».