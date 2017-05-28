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02:37 (мск), источник: РИА Новости

Трамп планирует создать штаб по борьбе с утечками информации, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп намерен по возвращении в Вашингтон из первого международного турне заняться созданием специального штаба по противодействию утечкам информации из Белого дома, в том числе якобы по связям с Россией, сообщила в субботу на сайте газета Washington Post.

Источник: РИА Новости

Ссылаясь на «нескольких советников и сторонников Трампа», издание отмечает, что «Белый дом планирует гораздо более агрессивно бороться с возникающими то и дело разоблачениями по поводу контактов советников Трампа, включая его зятя Джареда Кушнера, с Россией».

Как пишет газета, известная своим критическим подходом к нынешней администрации, создавая такой специальный штаб, «Трамп и его советники стремятся сдержать расширяющийся российский кризис, который угрожает его президентству».

Согласно ее утверждениям, предполагается, что теперь Трамп будет чаще ездить по стране и лично общаться с людьми, как он делал во время предвыборной кампании. Указывается, что это может отразиться на частоте и сути брифингов для журналистов и, вероятно, приведет к снижению роли пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

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