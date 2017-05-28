Трамп планирует создать штаб по борьбе с утечками информации, сообщили СМИ

Ссылаясь на «нескольких советников и сторонников Трампа», издание отмечает, что «Белый дом планирует гораздо более агрессивно бороться с возникающими то и дело разоблачениями по поводу контактов советников Трампа, включая его зятя Джареда Кушнера, с Россией».
Как пишет газета, известная своим критическим подходом к нынешней администрации, создавая такой специальный штаб, «Трамп и его советники стремятся сдержать расширяющийся российский кризис, который угрожает его президентству».
Согласно ее утверждениям, предполагается, что теперь Трамп будет чаще ездить по стране и лично общаться с людьми, как он делал во время предвыборной кампании. Указывается, что это может отразиться на частоте и сути брифингов для журналистов и, вероятно, приведет к снижению роли пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.