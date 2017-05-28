Китай выразил недовольство заявлением лидеров G7 по окружающим его морям
ПЕКИН, 28 мая — РИА Новости, Жанна Манукян. Китай выражает решительное недовольство итоговым заявлением саммита G7 по ситуации в
ПЕКИН, 28 мая — РИА Новости, Жанна Манукян. Китай выражает решительное недовольство итоговым заявлением саммита G7 по ситуации в
Лидеры G7 в принятом по итогом завершившегося в Италии саммита заявили, что остаются озабоченными ситуацией в
«Мы обратили внимание на эту ситуацию. Мы выражаем решительный протест в связи с итоговым заявлением саммита G7, в котором обсуждается вопрос
«Позиция китайской стороны по вопросам