Китай выразил недовольство заявлением лидеров G7 по окружающим его морям

Лидеры G7 в принятом по итогом завершившегося в Италии саммита заявили, что остаются озабоченными ситуацией в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и выступают решительно против любых односторонних действий, которые могут привести к эскалации напряженности. Они также подтвердили свою приверженность к решению морских территориальных споров посредством диалога и права, в том числе арбитража.

«Мы обратили внимание на эту ситуацию. Мы выражаем решительный протест в связи с итоговым заявлением саммита G7, в котором обсуждается вопрос Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей под предлогом международного права», — говорится в заявлении Лу Кана, опубликованном на сайте китайского МИД.