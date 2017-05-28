СМИ: Трамп сообщил окружению о намерении выйти из Парижского соглашения

Лидеры G7 в ходе саммита в Таормине попытались, среди прочего, достичь единства в борьбе с изменениями климата, однако в итоговой декларации были вынуждены признать свое поражение из-за позиции США, которые не присоединились к консенсусу по Парижскому соглашению. Трамп написал в Twitter, что примет решение по климату на следующей неделе.

По его данным, среди этих доверенных лиц — глава Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт.

Ранее Трамп критически высказывался о документе, считая, что он не отвечает национальным интересам страны. До настоящего времени администрация США не приняла решение о перспективах участия страны в соглашении.

В январе агентство Рейтер со ссылкой на Майрона Эбелла, тогдашнего главу Агентства по охране окружающей среды, сообщало, что Трамп планирует подписать указ о выходе из Парижского соглашения. Однако позже СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что дочь Трампа Иванка уговорила его остаться в соглашении.

Тем не менее, в марте Трамп подписал указ, которым отменил указ Барака Обамы о выбросах угольных электростанций. Критики Трампа заявляли, что без прежнего регулирования выбросов будет сложно соответствовать Парижскому соглашению. ExxonMobil тогда написала Трампу письмо с призывом не выходить из климатических договоренностей.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.