Макрон назвал рукопожатие Трампа «моментом истины»

«Наше с ним рукопожатие, это не просто так, это не альфа и омега политики, это момент истины», — сказал Макрон в интервью изданию Journal du Dimanche. «Нужно было показать, что мы не сделаем мелких, даже символических, уступок, но нам также не следует привлекать слишком большое внимание СМИ», — добавил президент.

Как пишет издание, крепкое рукопожатие лидеров должно было означать намерение французского президента «вписаться в логику равенства партнеров», а также направить миру сигнал о начале дипломатического контакта, который невозможно разорвать.

«Дональд Трамп, турецкий президент или российский президент исходят из логики силы, и это меня не волнует. Я верю не в дипломатию публичной брани, а в двусторонний диалог, я ничего не пропущу, именно так можно заставить уважать друг друга», — пояснил Макрон.

Ранее чрезвычайно крепкое рукопожатие президента США Дональда Трампа и его французского коллеги Эммануэля Макрона на их первой встрече перед саммитом НАТО в Брюсселе привлекло внимание американских журналистов, следивших за событием.