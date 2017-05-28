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05:36 (мск), источник: Lenta.Ru

КНДР испытала новую систему ПВО

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на испытании управляемой системы противовоздушной обороны нового типа. Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщает Ёнхап со ссылкой на северокорейское государственное агентство ЦТАК.

Точная дата и место проведения испытаний не сообщается. По утверждению Пхеньяна, новая ПВО была разработана специалистами национальной Академии военных наук, и, по сравнению с прошлым годом, возможности системы были улучшены по эффективности обнаружения и отслеживания целей, а также точности удара.

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Ким Чен Ын заявил, что удалось устранить некоторые дефекты, обнаруженные в ходе прошлогодних испытаний. Он поручил наладить ее массовое производство и разместить ее элементы по всей стране.

2 апреля 2016 года КНДР протестировала новую зенитную ракету, и нынешние испытания являются попыткой улучшить ее характеристики, утверждает Ёнхап.

Ситуация на Корейском полуострове — одна из самых напряженных тем международной политики. Сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. В ответ КНДР заявила, что в этом случае нанесет свой превентивный удар.

Позже США заявили, что намерены оказывать на КНДР дипломатическое и санкционное давление, а также привлекать Китай к тому, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ракетной и ядерной программ.

Комментарии
1
Слава У
Неделю хлопали потом, чё жи жрут они, неужели идеи.
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