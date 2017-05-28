Губернатор Виктор Назаров внезапно проголосовал на праймериз «Единой России»

К 9 утра на избирательный участок в гимназии № 62 неожиданно пришел губернатор Виктор Назаров. Главу региона сопровождали пресс-секретарь Юлия Соколенко и видеоператор: официальный паблик правительства Омской области ведет онлайн-трансляцию. Также на участке присутствовал Станислав Сумароков, глава информационной политики региона.

Сегодня в Омске в 8 утра началось предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Горсовета.

Судя по всему, решение прийти и поддержать кандидатов от партии «Единой России» губернатор принял в последний момент, поскольку ранее об этом не сообщалось.

Губернатор подчеркнул, что пришел проголосовать как член партии, и как простой горожанин.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— Я как член партии «Единая Россия» считаю для себя долгом принимать участие в праймериз. Это единственная партия, которая свободно приглашает всех желающих принять участие в выборах любого формата. Это действительно широкое обсуждение кандидатур и сегодня любой омич может проголосовать за кандидата, который может пойти от партии «Единая Россия». Я здесь не как должное лицо, а как омич, который неравнодушен к тому, кто пойдет от партии в городской Совет.

Заголовок цитаты:

— В первую очередь я хотел бы, чтобы кандидат, который в дальнейшем пойдет на выборы, не просто сидел в городском совете и делал популистские решения, а душой болел за то, что необходимо сегодня делать в городе, за те преобразования, которые жители от нас ждут. А именно, создать порядок, чистоту, и ту социальную среду, которая сегодня нужна жителям. Это придомовые территории, благоустройство, комфортная среда. Я считаю, такие люди должны пройти в городской совет.

Напомним, в прошлом году губернатор Виктор Назаров также ходил на праймериз. Он возглавлял партийный список в Заксобрание.