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09:18 (мск), источник: РБК

Япония заявила о подготовке собственных санкций для КНДР

Правительство Японии готовит пакет собственных санкций против КНДР после проведения Пхеньяном пуска баллистических ракет, передает NHK.

Источник: AP 2017
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По данным телекомпании, Япония намерена убедить Совет безопасности ООН принять новые санкции в отношении КНДР, поэтому она ждет поддержки от России и Китая. При этом в Токио отметили, что Россия и Китай, в отличии от США, придерживаются позиции дипломатического диалога. Именно поэтому Япония приступила к рассмотрению введения собственных санкций против КНДР.

КНДР 21 мая произвела запуск очередной баллистической ракеты средней дальности Pukguksong 2. Она пролетела около 500 км и упала в Японское море. Власти КНДР признали запуск успешным. Как сообщало северокорейское агентство ЦТАК, руководил запуском лично глава КНДР Ким Чен Ын.

Совбез ООН осудил запуск ракеты, а также назвал такое действие властей КНДР «дестабилизирующим поведением и грубым, провокационным нарушением».

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