Япония заявила о подготовке собственных санкций для КНДР

По данным телекомпании, Япония намерена убедить Совет безопасности ООН принять новые санкции в отношении КНДР, поэтому она ждет поддержки от России и Китая. При этом в Токио отметили, что Россия и Китай, в отличии от США, придерживаются позиции дипломатического диалога. Именно поэтому Япония приступила к рассмотрению введения собственных санкций против КНДР.

КНДР 21 мая произвела запуск очередной баллистической ракеты средней дальности Pukguksong 2. Она пролетела около 500 км и упала в Японское море. Власти КНДР признали запуск успешным. Как сообщало северокорейское агентство ЦТАК, руководил запуском лично глава КНДР Ким Чен Ын.

Совбез ООН осудил запуск ракеты, а также назвал такое действие властей КНДР «дестабилизирующим поведением и грубым, провокационным нарушением».

