Япония заявила о подготовке собственных санкций для КНДР
Правительство Японии готовит пакет собственных санкций против КНДР после проведения Пхеньяном пуска баллистических ракет, передает NHK.
Правительство Японии готовит пакет собственных санкций против КНДР после проведения Пхеньяном пуска баллистических ракет, передает NHK.
По данным телекомпании, Япония намерена убедить Совет безопасности ООН принять новые санкции в отношении КНДР, поэтому она ждет поддержки от России и Китая. При этом в Токио отметили, что Россия и Китай, в отличии от США, придерживаются позиции дипломатического диалога. Именно поэтому Япония приступила к рассмотрению введения собственных санкций против КНДР.
КНДР 21 мая произвела запуск очередной баллистической ракеты средней дальности Pukguksong 2. Она пролетела около 500 км и упала в Японское море. Власти КНДР признали запуск успешным. Как сообщало северокорейское агентство ЦТАК, руководил запуском лично глава КНДР Ким Чен Ын.
Совбез ООН осудил запуск ракеты, а также назвал такое действие властей КНДР «дестабилизирующим поведением и грубым, провокационным нарушением».