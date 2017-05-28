Министерство внутренних дел занялось физподготовкой сотрудников
Нормативы по физической подготовке и оценке результатов работы правоохранителей в Беларуси пересмотрят.
Нормативы по физической подготовке и оценке результатов работы правоохранителей в Беларуси пересмотрят.
МИНСК, 28 мая — Sputnik. Министерство внутренних дел хочет выработать новый взгляд на требования к своим сотрудникам, в том числе — и физическую подготовку, заявил глава МВД Игорь Шуневич.
По сообщениям
«Примеры из служебной деятельности говорят о том, что нам есть, над чем работать. В первую очередь в этом году будем обращать внимание на физическую и
По словам главы МВД, требуется новый взгляд на систему МВД «с точки зрения ее способности отвечать на все вызовы и угрозы настоящего времени».
Так, в скором времени будут пересмотрены некоторые нормативы по физической подготовке и оценке результатов труда стражей порядка, а также вопрос должной стимуляции за успехи по службе.
Сам Шуневич признался: для поддержания хорошей физической формы он использует «любой удобный момент». Министр ездит на велосипеде, занимается рукопашным боем, любит игровые виды спорта — например, баскетбол.