Новым депутатом Законодательного собрания Приморья станет Николай Селюк
Ранее он работал помощником Андрея Андрейченко, который стал депутатом Госдумы.
Ранее он работал помощником Андрея Андрейченко, который стал депутатом Госдумы.
Владивосток, 28 мая, PrimaMedia.
Николай Селюк станет новым депутатом Законодательного собрания Приморья вместо сложившего полномочия Андрея Андрейчекно, у которого первый работал помощником. Об этом ИА PrimaMedia сообщил информированный источник. По его словам, кандидатура Селюка уже согласована с председателем ЗС ПК Александром Роликом, сообщает ИА PrimaMedia.
— Когда Андрейченко пошел в Госудму, кандидатура Селюка оказалась наиболее подходящей. Она уже согласована с Александром Роликом. Об этом будет официально объявлено в понедельник 29 мая, — сообщил собеседник.
Напомним, координатор ЛДПР в Приморском крае, депутат краевого Заксобрания Андрей Андрейченко перешел на работу в Госдуму. Высший политсовет партии решил передать ему мандат, ставший вакантным в связи со смертью в Израиле депутата Василия Тарасюка.