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10:41 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Новым депутатом Законодательного собрания Приморья станет Николай Селюк

Ранее он работал помощником Андрея Андрейченко, который стал депутатом Госдумы.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 28 мая, PrimaMedia.

Николай Селюк станет новым депутатом Законодательного собрания Приморья вместо сложившего полномочия Андрея Андрейчекно, у которого первый работал помощником. Об этом ИА PrimaMedia сообщил информированный источник. По его словам, кандидатура Селюка уже согласована с председателем ЗС ПК Александром Роликом, сообщает ИА PrimaMedia.

— Когда Андрейченко пошел в Госудму, кандидатура Селюка оказалась наиболее подходящей. Она уже согласована с Александром Роликом. Об этом будет официально объявлено в понедельник 29 мая, — сообщил собеседник.

Напомним, координатор ЛДПР в Приморском крае, депутат краевого Заксобрания Андрей Андрейченко перешел на работу в Госдуму. Высший политсовет партии решил передать ему мандат, ставший вакантным в связи со смертью в Израиле депутата Василия Тарасюка.

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