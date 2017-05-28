Губернатор Назаров, проголосовав на участке, сразу пересел на велосипед

Сегодня в Омске происходит два масштабных события. В 8 утра стартовал праймериз «Единой России», а двумя часами позже начался кульутрно-спортивный праздник «ВелоОмск-2017».

Как уже писал портал Om1.ru, губернатор Омской области Виктор Назаров около 9 утра неожиданно появился на избирательном участке. Проголосовав, глава региона поспешил на Соборную площадь, где выступил с речью на торжественном открытии велопробега.

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