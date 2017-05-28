Губернатор Назаров, проголосовав на участке, сразу пересел на велосипед

Сегодня в Омске происходит два масштабных события. В 8 утра стартовал праймериз «Единой России», а двумя часами позже начался кульутрно-спортивный праздник «ВелоОмск-2017».
Как уже писал портал Om1.ru, губернатор Омской области Виктор Назаров около 9 утра неожиданно появился на избирательном участке. Проголосовав, глава региона поспешил на Соборную площадь, где выступил с речью на торжественном открытии велопробега.
Заголовок цитаты:
— Я приветствую всех, кто не представляет свою жизнь без велосипеда. Омская область сильная традициями велосипедного спорта. Наши велосипедисты не раз побеждали в крупных соревнованиях. Мы понимаем, насколько важно развивать велосипедный спорт. Сегодня кто-то пришел сюда, чтобы проверить свои силы на соревновательной дистанции и победить, ну, а кто-то — отлично провести время и насладиться поездкой на велосипеде по улицам родного города. Всем желаю ярких эмоций от сегодняшнего праздника и хороших впечатлений.
Следом за губернатором омичей приветствовали мэр Вячеслав Двораковский и почетный гость спортивного мероприятия трехкратный олимпийский чемпион и президент Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов. После приветственных слов мэр Омска Двораковский спустился к зрителям, а губернатор Назаров и президент ФВСР Екимов приняли участие в велогонке.
Переодевшийся в ярко-желтую футболку губернатор в качестве почетного гостя велопробега встал в первом ряду участников. Рядом с ним стартовали первый заместитель председателя правительства Омской области Андрей Новоселов и Вячеслав Екимов. Вячеслав Двораковский не присоединился к велосипедистам и остался наблюдать за гонкой в рядах зрителей.
Отметим, что также среди VIP-велосипедистов были замечены глава управления внутренней политики Омской области Михаил Каракоз, министр труда и соцразвития Владимир Куприянов и министр спорта Дмитрий Крикорьянц.
Маршрут пролегает по улице Ленина и Иртышской набережной, старт и финиш находится на Соборной площади. Официальный паблик Омской области и несколько городских пабликов вели онлайн-трансляцию велогонки.