Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
Давнее дело: откуда появилось обвинение Усманова в изнасиловании
Криштиану Роналду показал беременную возлюбленную
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
«Горючий лед» Китай объявил о начале энергетической революции
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
В Мытищах и Внуково появится метро
«2 самые лучшие в мире подлодки»: Трамп разболтал секрет США
США умеют вызывать аномальную жару в РФ – эксперт
Нюша и ее жених впервые вышли в свет вместе
Как выглядит самая привлекательная женщина в мире (фото)
СМИ: Депутат Рады назвал сроки исчезновения украинского языка
США умеют вызывать аномальную жару в РФ – эксперт
Супервнедорожник за 1,5 миллиона: рецепт и очень жесткий тест
BMW показала мотоцикл с выдвигающимся сиденьем
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
9Теракт в Манчестере
8«Суперлюди» Японии
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
16:13 (мск), источник: Om1.ru

Губернатор Назаров, проголосовав на участке, сразу пересел на велосипед

Глава Омского региона принял участие в велопробеге. Вместе с ним в гонке участвовали первый заместитель губернатора Андрей Новоселов и почетный гость мероприятия Вячеслав Екимов. Вячеслав Двораковский, однако, в заезде участвовать не решился.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Сегодня в Омске происходит два масштабных события. В 8 утра стартовал праймериз «Единой России», а двумя часами позже начался кульутрно-спортивный праздник «ВелоОмск-2017».

Как уже писал портал Om1.ru, губернатор Омской области Виктор Назаров около 9 утра неожиданно появился на избирательном участке. Проголосовав, глава региона поспешил на Соборную площадь, где выступил с речью на торжественном открытии велопробега.

Заголовок цитаты:

— Я приветствую всех, кто не представляет свою жизнь без велосипеда. Омская область сильная традициями велосипедного спорта. Наши велосипедисты не раз побеждали в крупных соревнованиях. Мы понимаем, насколько важно развивать велосипедный спорт. Сегодня кто-то пришел сюда, чтобы проверить свои силы на соревновательной дистанции и победить, ну, а кто-то — отлично провести время и насладиться поездкой на велосипеде по улицам родного города. Всем желаю ярких эмоций от сегодняшнего праздника и хороших впечатлений.

Следом за губернатором омичей приветствовали мэр Вячеслав Двораковский и почетный гость спортивного мероприятия трехкратный олимпийский чемпион и президент Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов. После приветственных слов мэр Омска Двораковский спустился к зрителям, а губернатор Назаров и президент ФВСР Екимов приняли участие в велогонке.

Переодевшийся в ярко-желтую футболку губернатор в качестве почетного гостя велопробега встал в первом ряду участников. Рядом с ним стартовали первый заместитель председателя правительства Омской области Андрей Новоселов и Вячеслав Екимов. Вячеслав Двораковский не присоединился к велосипедистам и остался наблюдать за гонкой в рядах зрителей.

Отметим, что также среди VIP-велосипедистов были замечены глава управления внутренней политики Омской области Михаил Каракоз, министр труда и соцразвития Владимир Куприянов и министр спорта Дмитрий Крикорьянц.

Маршрут пролегает по улице Ленина и Иртышской набережной, старт и финиш находится на Соборной площади. Официальный паблик Омской области и несколько городских пабликов вели онлайн-трансляцию велогонки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Политолог Дмитрий Орлов: «Праймериз консолидирует политические элиты в Омске, это проблема для оппозиционных партий»
В Сирии сообщили о гибели 20 человек при ударе коалиции в Ракке
Китай осудил позицию лидеров стран G7 по спорным территориям
СМИ узнали о намерении Трампа выйти из Парижского соглашения
Макарова обыграла первую «ракетку» мира на старте Ролан Гаррос
Лайнер МС-21 совершил первый пробный полет в Иркутске
Подростки напали на полицейских на фестивале красок в Челябинске
Джон Траволта подарил свой Boeing-707 австралийскому музею
Спорт
90 минут или 9 месяцев? Как оценивать сезон «Арсенала» Вчера в Кубке Англии Арсен Венгер выиграл мёд. Осталось понять: это была бочка или ложка?
Авто
Mercedes готовит новую модель EQ Mercedes-Benz продолжит делать шаги по развитию своего нового бренда EQ
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
Петербургские коммуналки превратят в хостелы
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь