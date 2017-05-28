Влад Плахотнюк о решении конгресса США

В сообщении, опубликованном на его официальной странице, Плахотнюк отметил, что этот вопрос обсудили в рамках его визита в Соединённые Штаты.

Лидер демократов поприветствовал законопроект, одобренный Конгрессом США. Он отметил, что это важная тема, которая была включена в повестку его дискуссий в США. Он добавил, что теперь Молдове могут предоставить необходимую помощь. А затем последуют и другие шаги, которые будут способствовать информационной безопасности не только нашей страны.

Авторы проекта вновь потребовали от Москвы вывода войск из Приднестровья, Южной Осетии, Крыма и восточных регионов Украины. Конгресс также предлагает создать фонд для ограничения российского влияния. Этими средствами сможет воспользоваться и Молдова.