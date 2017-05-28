Влад Плахотнюк о решении конгресса США
Председатель Демократической партии Влад Плахотнюк приветствует проект, одобренный конгрессом США, который направлен на снижение влияния России на страны бывшего Советского Союза.
Председатель Демократической партии Влад Плахотнюк приветствует проект, одобренный конгрессом США, который направлен на снижение влияния России на страны бывшего Советского Союза.
В сообщении, опубликованном на его официальной странице, Плахотнюк отметил, что этот вопрос обсудили в рамках его визита в Соединённые Штаты.
Лидер демократов поприветствовал законопроект, одобренный Конгрессом США. Он отметил, что это важная тема, которая была включена в повестку его дискуссий в США. Он добавил, что теперь Молдове могут предоставить необходимую помощь. А затем последуют и другие шаги, которые будут способствовать информационной безопасности не только нашей страны.
Авторы проекта вновь потребовали от Москвы вывода войск из Приднестровья, Южной Осетии, Крыма и восточных регионов Украины. Конгресс также предлагает создать фонд для ограничения российского влияния. Этими средствами сможет воспользоваться и Молдова.
Ранее Демократическая партия объявила о своем намерении вернуться к законопроекту об ограничении иностранной пропаганды на телевидении.