Китай осудил позицию лидеров стран G7 по спорным территориям

Лу Кан заявил, что позиция Китая по вопросам Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей является четкой и последовательной. Он призвал G7 и другие страны не занимать позицию в соответствующих спорах, полностью уважать усилия стран региона по их улаживанию и прекратить делать безответственные замечания.

В коммюнике говорится, что лидеры стран «семерки» на основании международного права обязуются сохранять порядок в регионе и способствовать урегулированию спора дипломатическими и правовыми средствами, включая арбитраж.