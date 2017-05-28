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11:47 (мск), источник: Ведомости

Китай осудил позицию лидеров стран G7 по спорным территориям

В Китае осудили коммюнике, принятое по итогам саммита G7, передает агентство «Синьхуа» со ссылкой на представителя китайского МИДа Лу Кана. В документе, в частности, говорится о спорных территориях в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Пекин расценил это как вмешательство в его дела.

Источник: Reuters

Лу Кан заявил, что позиция Китая по вопросам Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей является четкой и последовательной. Он призвал G7 и другие страны не занимать позицию в соответствующих спорах, полностью уважать усилия стран региона по их улаживанию и прекратить делать безответственные замечания.

В коммюнике говорится, что лидеры стран «семерки» на основании международного права обязуются сохранять порядок в регионе и способствовать урегулированию спора дипломатическими и правовыми средствами, включая арбитраж.

«Мы по-прежнему обеспокоены ситуацией в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и решительно выступаем против любых односторонних действий, которые могли бы усилить напряженность. Мы призываем все стороны добиваться демилитаризации спорных территорий», — говорится в документе.

Комментарии
2
Владимир *****
Китаю надо жестче оценивать решения этих беркутов из G7....
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валерий малютин
бесполезно призывать......политика сша и шести шестерок, намеренно направлена на создание противоречий и хаоса во всем мире, даже там где казалось бы все незыблемо,......они живут и питаются этим.....
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