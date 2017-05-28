В Минобороны подтвердили ранение 8 украинских бойцов

Восемь украинских военнослужащих получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 27 мая, заявляет спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских Вооруженных сил не было, восемь военнослужащих получили травмы и ранения», — рассказал А. Мотузяник на брифинге в воскресенье в Киеве.

Всего, по его словам, обстреляны позиции сил АТО в субботу 49 раз, из них 15 — с использованием тяжелого вооружения. В частности, на луганском направлении было зафиксировано 9 обстрелов, 4 их них из тяжелого вооружения. В с. Троицкое Попаснянского района осуществили два артиллерийских обстрела средней мощности по позициям украинских войск, выпустив более 50 122-мм снарядов.

«По одному минометному обстрелу было в Крымском, Новоалександровке и Новозвановке. В районе Станицы Луганской и ее окраин враг использовал исключительно легкое вооружение», — рассказал А. Мотузяник.

На донецком направлении было зафиксировано 16 обстрелов, 7 их них из тяжелого вооружения. Из артиллерии обстреляли пгт Зайцево Бахмутского района. На участке фронта Авдеевка — Шахта Бутовка осуществили еще пять минометных обстрелов. На мариупольском направлении было зафиксировано 24 обстрела, 4 их них из тяжелого вооружения. Большинство эпизодов нарушения режима тишины пришлось на участок фронта Павлополь — Широкино, в Павлополе провели минометно-артиллерийский обстрел средней интенсивности.

«Дважды враг открывал огонь из минометов по Чермалыку. Также вчера враг эпизодически открывал огонь из легкого вооружения по Марьинке и применял вооружение на БМП по Новотроицкому», — сообщил А. Мотузяник.