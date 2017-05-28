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15:55 (мск), источник: Sputnik.by

В День погранвойск эксперт рассказал о современной границе

Насколько динамично развиваются технические средства охраны границы и способны ли они в перспективе заменить человека, на радио Sputnik Беларусь рассказал эксперт в области безопасности Александр Тищенко.

Источник: Sputnik.by

В День погранвойск эксперт рассказал о современной границе.

Технические средства при организации охраны границ используются для того, чтобы минимизировать человеческий фактор, однако человек по-прежнему остается главным на границе, отметил в беседе на радио Sputnik Беларусь эксперт в области безопасности Александр Тищенко.

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«Человеческая интуиция, “оперативная чуйка” технике не присущи. Техника может только чему-то помочь», — убежден Тищенко.

При этом, по словам эксперта, важную роль пограничники отводят своим помощникам — служебным собакам, их нюх не способна заменить или воспроизвести никакая техника.

«Служебные собаки — это такие же солдаты, они точно так же несут службу. И любая проблема в отношении собаки — это серьезно, вплоть до расследования. Если не дай Бог, то потеря бойца», — рассказал Тищенко.

По словам эксперта, нарушителей пересечения границы нужно подразделять на профессиональных и непрофессиональных. Профессионалы умеют ориентироваться на местности, прокладывать маршруты через труднопроходимые участки, вести разведку, конспирироваться, имеют боевой и военный опыт. И это наиболее сложная категория нарушителей. Если же нарушители неподготовленные, то у них шансов меньше всего.

«В таких случаях все датчики, системы наблюдения, технические “фишки” просто позволяют быстрее реагировать на какие-либо вопросы. При этом классическая тактика не меняется», — уточнил Тищенко.

При выставлении так называемых засад на границе учитывается множество нюансов, таких, как ландшафт, рельеф, погодные условия, время суток, близость населенных пунктов, оперативные данные и прочее. По словам Тищенко, это полноценная «пограничная наука». При этом, по словам эксперта, современные системы могут «самообучаться».

«Система может определить по характеру воздействия на датчики, кто или что это — ветер, животное, что-то еще. Если раньше пограничные заставы были вынуждены на подобные “сработки” вылетать постоянно, то сейчас система позволяет определить, кто и в каком месте, и не только с помощью камер, но и с помощью такого воздействия», — рассказал Тищенко.

Эксперт также сравнил условия работы и подготовку белорусских пограничников с зарубежными коллегами.

«Мы не уступаем, и более того, пограничная служба Беларуси всегда считалась наиболее надежным партнером с точки зрения отношения к службе, отношения к охране границы, ее организации и техническому отношению. В данном случае, если говорить о нашумевших заявлениях со стороны Латвии, что там будут ставить системы, то с нашей стороны они уже стоят», — рассказал Тищенко.

Беседу с экспертом в области безопасности Александром Тищенко об охране государственной границы Беларуси слушайте на радио Sputnik Беларусь.

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