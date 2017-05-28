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16:04 (мск), источник: Интерфакс

Около трех тысяч человек собрались на шествие на юго-западе Москвы

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU — В согласованной акции на проспекте Вавилова в Москве принимают участие около 3 тыс. человек, сообщили «Интерфаксу» в воскресенье в пресс-службе столичного главка полиции.

Источник: РИА "Новости"

«На проспекте Вавилова проходит согласованное с правительством Москвы шествие, которое завершится митингом. В мероприятии принимает участие около 3 тыс. человек», — говорится в сообщении пресс-службы.

Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности.

16 мая сайт партии «Парнас» сообщил, что оргкомитет в составе партий «Парнас», «Яблоко», правозащитных организаций, недовольных градостроительной политикой властей, подал в мэрию Москвы уведомление на проведение 28 мая массовой акции в формате марша. В числе оргкомитета заявлены Константин Мерзликин, Сергей Митрохин, Геннадий Гудков, Лев Пономарев и другие. Оппозиция собиралась вывести на акцию до 10 тыс. человек.

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