Около трех тысяч человек собрались на шествие на юго-западе Москвы
Москва. 28 мая. INTERFAX.RU — В согласованной акции на проспекте Вавилова в Москве принимают участие около 3 тыс. человек, сообщили «Интерфаксу» в воскресенье в
Москва. 28 мая. INTERFAX.RU — В согласованной акции на проспекте Вавилова в Москве принимают участие около 3 тыс. человек, сообщили «Интерфаксу» в воскресенье в
«На проспекте Вавилова проходит согласованное с правительством Москвы шествие, которое завершится митингом. В мероприятии принимает участие около 3 тыс. человек», — говорится в сообщении
Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности.
16 мая сайт партии «Парнас» сообщил, что оргкомитет в составе партий «Парнас», «Яблоко», правозащитных организаций, недовольных градостроительной политикой властей, подал в мэрию Москвы уведомление на проведение 28 мая массовой акции в формате марша. В числе оргкомитета заявлены Константин Мерзликин, Сергей Митрохин, Геннадий Гудков, Лев Пономарев и другие. Оппозиция собиралась вывести на акцию до 10 тыс. человек.