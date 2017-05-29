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11:52 (мск), источник: Вести - Калининград

Городские власти отчитались перед калининградцами за 2016 год

Городские власти рассказали калининградцам о том, что, по их мнению, изменилось в городе за прошедший год. Отчет о работе горожанам представил глава Калининграда.

Источник: Вести - Калининград

Работу главы совет депутатов оценил на оценку «удовлетворительно».

— Мы будем первыми не только в России, но и в Европе. Такие мы вам табло поставим в этом году… получить массу информации.

В Калининграде появится 80 современных остановок из каленого стекла с электронными табло, от которых можно зарядить телефон и подключиться к wi-fi. Это заявление вызвало аплодисменты зала. Дальше посыпались вопросы: про раздельный сбор отходов, ремонт скейт-парка на Верхнем озере. Дороги, тротуары и отдельным пунктом — велодорожки.

— Велодорожки очень актуальны в нашем городе, потому что очень большой поток машин. Я тоже на велосипеде как-то поехал на работу, 3 раза чуть не сбила машина. Делаем новые дороги уже сразу с велодорожкой.

От инфраструктуры перешли к капремонту. В прошлом году городской округ выделил деньги на работы в 48 домах, которые нужно приводить в порядок по решениям судов. Эти здания обновили. Но это только малая часть работы.

Андрей Кропоткин, председатель Горсовета:

— У нас объем долга перед нашими жителями на тот объем работ, который по капитальному ремонту составит около 600 миллионов. Это действительно тяготит и администрацию и нас, депутатов. Мы думаем, каким образом сэкономить, чтобы денежные средства дополнительно направить на капремонт многоквартирных домов.

Говорили и о других расходах бюджета. Больше половины городской казны потрачено на социальную сферу. Это позволило ремонтировать и строить детские сады и школы. В прошлом году в Калининграде появились на свет более 6 000 детей, а рождаемость впервые за много лет превысила смертность.

Анна Апполонова, председатель комитета по социальной политике администрации Калининграда:

— В 2016 году 20 тысяч семей, имеющих детей, получили ту или иную форму социальной помощи. Либо материальной, либо комплексной помощи в трудоустройстве, получении детского питания, льготного проезда. Калининград привлекателен для молодых семей с точки зрения доверия и рождения ребенка. Здесь люди знают, что могут положиться на город, мы поможем, предоставим место в детском саду, окажем материальную поддержку.

Речь зашла и о реконструкции городских стадионов к чемпионату мира. Так, на площадке стадиона «Пионер» появится академия футбола. Ремонт завершат осенью этого года. Туда горожане смогут добраться на низкопольных автобусах. В 2015 году их было 4% от общего количества автопарка, а в этом уже 54%. Вопросов у горожан, по-прежнему, много. Содержание жалоб год от года меняется, и администрации расслабиться не дают.

Александр Ярошук, глава городского округа «Город Калининград»:

— По точечной застройке, как видите, меньше вопросов. Помните, сколько их было? По водоснабжению меньше. Как меня мучили вопросы по детским садам. Это же фантастическая была проблема, которую город никогда в жизни бы не решил.

Без внимания не остались успехи в сфере образования. Сегодня 70% детей занимаются дополнительно. Это танцевальные, художественные группы и популярные в последнее время программирование и робототехника. Некоторые кружки открываются на базе существующих школ. В этом и следующем году социальная сфера останется в приоритете.

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