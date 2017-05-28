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20:16 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Путин поздравил Рогозина и корпорацию «Иркут» с первым полетом МС-21 в Иркутске

Президенту РФ доложил о первом испытательном полете заместитель председателя правительства.

Президент РФ Владимир Путин поздравил вице-премьера Дмитрия Рогозина и коллектив корпорации «Иркут» с первым в Иркутске полетом МС-21−300. Заместитель председателя правительства доложил прездиенту об испытательном полете по телефону. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам сегодня, 28 мая, о поздравлении Владимира Путина в адрес Дмитрия Рогозина и корпорации «Иркут».

«Заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин по телефону доложил Владимиру Путину о том, что наш среднемагистральный самолет встал на крыло, совершив первый испытательный полет. Глава государства также позвонил президенту корпорации “Иркут”, генеральному директору — генеральному конструктору “ОКБ им. А. С. Яковлева” Олегу Демченко и поздравил его, коллектив предприятия и всех работников отрасли с этим знаменательным событием», — сообщил пресс-секретарь.

Ранее Рогозин сообщил на своей странице в фейсбуке, что МС-21 совершил первый полет. Вице-премьер также опубликовал фотографии самолета в воздухе.

Напомним, что самолет МС-21−300 получил разрешение на первый испытательный полет в Иркутске. МС-21 (магистральный самолет 21 века) — российский проект семейства ближне— и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тысяч км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим. Сборка опытного экземпляра МС-21−300, оснащенного двигателями Pratt & Whitney, завешена на Иркутском авиазаводе 6 июня 2016 года. Полностью собранный МС-21 представили спустя 2 дня. В церемонии выкатки из ангара нового среднемагистрального пассажирского самолета принял участие премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Летные испытания опытного экземпляра, первоначально намеченные на второй квартал 2016 года, были перенесены на 2017-й. Получение российского сертификата типа и первая поставка заказчику самолетов МС-21−300 запланированы на конец 2018 года.

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