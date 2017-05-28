Путин поздравил Рогозина и корпорацию «Иркут» с первым полетом МС-21 в Иркутске

Президент РФ Владимир Путин поздравил вице-премьера Дмитрия Рогозина и коллектив корпорации «Иркут» с первым в Иркутске полетом МС-21−300. Заместитель председателя правительства доложил прездиенту об испытательном полете по телефону. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам сегодня, 28 мая, о поздравлении Владимира Путина в адрес Дмитрия Рогозина и корпорации «Иркут».

«Заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин по телефону доложил Владимиру Путину о том, что наш среднемагистральный самолет встал на крыло, совершив первый испытательный полет. Глава государства также позвонил президенту корпорации “Иркут”, генеральному директору — генеральному конструктору “ОКБ им. А. С. Яковлева” Олегу Демченко и поздравил его, коллектив предприятия и всех работников отрасли с этим знаменательным событием», — сообщил пресс-секретарь.

Ранее Рогозин сообщил на своей странице в фейсбуке, что МС-21 совершил первый полет. Вице-премьер также опубликовал фотографии самолета в воздухе.