Путин поздравил Рогозина и корпорацию «Иркут» с первым полетом МС-21 в Иркутске
Президенту РФ доложил о первом испытательном полете заместитель председателя правительства.
Президенту РФ доложил о первом испытательном полете заместитель председателя правительства.
Президент РФ Владимир Путин поздравил
«Заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин по телефону доложил Владимиру Путину о том, что наш среднемагистральный самолет встал на крыло, совершив первый испытательный полет. Глава государства также позвонил президенту корпорации “Иркут”, генеральному директору — генеральному конструктору “ОКБ им. А. С. Яковлева” Олегу Демченко и поздравил его, коллектив предприятия и всех работников отрасли с этим знаменательным событием», — сообщил
Ранее Рогозин сообщил на своей странице в фейсбуке, что МС-21 совершил первый полет.
Напомним, что самолет МС-21−300 получил разрешение на первый испытательный полет в Иркутске. МС-21 (магистральный самолет 21 века) — российский проект семейства ближне— и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тысяч км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим. Сборка опытного экземпляра МС-21−300, оснащенного двигателями Pratt & Whitney, завешена на Иркутском авиазаводе 6 июня 2016 года. Полностью собранный МС-21 представили спустя 2 дня. В церемонии выкатки из ангара нового среднемагистрального пассажирского самолета принял участие