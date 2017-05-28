Меркель призвала Евросоюз брать судьбу в свои руки

Такое заявление она сделала в воскресенье в Мюнхене на совместном мероприятии с главой Христианско-социального союза Хорстом Зеехофером, сообщает Die Welt.

Уже прошли те времена, когда мы могли друг на друга полностью положиться, я испытала это в последние дни.

Она произнесла эти слова, сидя в палатке за столом с пивом в присутствии двух тысяч своих сторонников.

Меркель добавила, что Европа должна находиться в дружеских отношениях с США и Великобританией, а также с Россией и другими странами как «добрые соседи». «Но мы должны знать, нам придется бороться за свои права, за свое будущее, европейцы должны взять свою судьбу в свои руки», — сказала канцлер.