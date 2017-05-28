Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Мама превращает еду для дочки в произведения искусства
Как выглядит самая привлекательная женщина в мире (фото)
«Горючий лед» Китай объявил о начале энергетической революции
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
"Медовый месяц закончился": эксперт об отношениях Украины и США
США умеют вызывать аномальную жару в РФ – эксперт
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Екатерина Климова с семьей путешествуют по Иордании (фото)
СМИ: Минобороны РФ построят вертолетоносец несмотря на санкции
США умеют вызывать аномальную жару в РФ – эксперт
Супервнедорожник за 1,5 миллиона: рецепт и очень жесткий тест
BMW показала мотоцикл с выдвигающимся сиденьем
Фоторепортажи
9Теракт в Манчестере
10Последний звонок-2017 в России
14События недели в фотографиях
10В тени красоты
20:19 (мск), источник: СуперОмск

На праймериз «Единой России» в Омске пришло 26 тысяч омичей

В штабе «Единой России» огласили свои данные по итогам явки на партийных праймериз по состоянии на 20 часов.

В общей сложности в воскресенье, 28 мая, к избирательным урнам подошло порядка 26 тысяч человек. Общая явка составила 2,9% (высчитывается из числа омских избирателей — 907 397 человек).

Еще в 18 часов явка составляла 22 785 человек, или 2,5% от общего числа избирателей.

Что примечательно, из 26 тысяч омичей, порядка 1348 человек зарегистрировано в скандальной школе на Московке.

В настоящий момент члены комиссий под надзором наблюдателей считают бюллетени. Так что не исключен новый виток баталий во время этой процедуры.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Сирии сообщили о гибели 20 человек при ударе коалиции в Ракке
Глава Пентагона назвал КНДР «прямой угрозой» для США
Россиянка обыграла первую «ракетку» мира на старте Ролан Гаррос
DW: Меркель больше не считает США надежным партнером
Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля
Лайнер МС-21 совершил первый пробный полет в Иркутске
Джон Траволта подарил свой Boeing-707 австралийскому музею
Спорт
«Зенит» расторг контракт с главным тренером Луческу Отмечается, что решение о досрочном расторжении соглашения с 71-летним румынским специалистом принял совет директоров клуба
Авто
Mercedes готовит новую модель EQ Mercedes-Benz продолжит делать шаги по развитию своего нового бренда EQ
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
В регионах начали выдавать ипотеку под 7% годовых
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Госдума рассмотрит закон о сносе пятиэтажек по всей России
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь