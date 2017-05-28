На праймериз «Единой России» в Омске пришло 26 тысяч омичей
В штабе «Единой России» огласили свои данные по итогам явки на партийных праймериз по состоянии на 20 часов.
В штабе «Единой России» огласили свои данные по итогам явки на партийных праймериз по состоянии на 20 часов.
В общей сложности в воскресенье, 28 мая, к избирательным урнам подошло порядка 26 тысяч человек. Общая явка составила 2,9% (высчитывается из числа омских избирателей — 907 397 человек).
Еще в 18 часов явка составляла 22 785 человек, или 2,5% от общего числа избирателей.
Что примечательно, из 26 тысяч омичей, порядка 1348 человек зарегистрировано в скандальной школе на Московке.
В настоящий момент члены комиссий под надзором наблюдателей считают бюллетени. Так что не исключен новый виток баталий во время этой процедуры.