Полторак встретится с министром обороны Чехии

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак в Киеве проведет встречу с министром обороны Чешской Республики Мартином Стропницким.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, встреча состоится в понедельник, 29 мая, в рамках официального визита делегации оборонного ведомства Чехии в Украину.

Ожидается, что состоятся переговоры делегаций ведомств двух стран, по итогам которых будет подписано совместное заявление.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что обсудил с представителями конгресса США ситуацию в Донбассе и вопрос о возможности предоставления Киеву оборонительного оружия.