Полторак встретится с министром обороны Чехии
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КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак в Киеве проведет встречу с министром обороны Чешской Республики Мартином Стропницким.
Как сообщили в
Ожидается, что состоятся переговоры делегаций ведомств двух стран, по итогам которых будет подписано совместное заявление.
Ранее министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что обсудил с представителями конгресса США ситуацию в Донбассе и вопрос о возможности предоставления Киеву оборонительного оружия.