Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
Американцы назвали 4 страны главными врагами США
Месячный доход на "нормальную жизнь" в РФ подсчитали аналитики
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Трамп усыпил министра торговли речью о важности торговли Уилбур Росс сидел в одном ряду с дочерью президента США Иванкой
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
В Мытищах и Внуково появится метро
"Медовый месяц закончился": эксперт об отношениях Украины и США
США умеют вызывать аномальную жару в РФ – эксперт
Нюша и ее жених впервые вышли в свет вместе
Как выглядит самая привлекательная женщина в мире (фото)
СМИ: Минобороны РФ построят вертолетоносец несмотря на санкции
США умеют вызывать аномальную жару в РФ – эксперт
Mercedes готовит новую модель EQ
Необычная викторина по «Звездным войнам»
Фоторепортажи
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
14События недели в фотографиях
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
10В тени красоты
19:03 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Визит Порошенко: в полиции Одессы объяснили, зачем улицы оградили «решетками»

Как заявил советник главы управления полиции в Одесской области, одесские улицы перегородили металлическими сетками не из-за Порошенко, а из-за представителей турецкой делегации во главе с мэром Стамбула.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Советник главы управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк пояснил, с чем были связаны беспрецедентные меры безопасности, предпринятые 26 мая в день визита в Одессу президента Петра Порошенко. Об этом он написал на свой странице в Facebook.

По словам Форостяка, одесские улицы перегородили металлическими сетками не из-за Порошенко, а из-за представителей турецкой делегации во главе с мэром Стамбула.

«Вы знаете уровень террористической угрозы в самой Турции и в Стамбуле в частности, учтите также количество выходцев с Ближнего Востока, которые нашли свое пристанище в нашем городе, и не только по экономическим соображениям, если откровенно», — написал он.

В то же время, Форостяк не забыл отметить главу государства за мудрое поведение в ходе визита.

«Что касается протестующих, то, как бы там ни было, несмотря на свою незначительную численность, они смогли выразить свой протест, президент самостоятельно подошёл к ним и выслушал, что заслуживает уважения и было мудро с его стороны», — ответил он.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
'Зверь' Трампа не пролез в ворота королевского дворца в Брюсселе
В Сирии сообщили о гибели 20 человек при ударе коалиции в Ракке
Глава Пентагона назвал КНДР «прямой угрозой» для США
Макарова обыграла первую «ракетку» мира на старте Ролан Гаррос
Меркель призвала Евросоюз брать судьбу в свои руки
Авиалайнер XXI века: в чем секрет российского самолета МС-21
Подростки напали на полицейских на фестивале красок в Челябинске
Джон Траволта подарил свой Boeing-707 австралийскому музею
Спорт
90 минут или 9 месяцев? Как оценивать сезон «Арсенала» Вчера в Кубке Англии Арсен Венгер выиграл мёд. Осталось понять: это была бочка или ложка?
Авто
Mercedes готовит новую модель EQ Mercedes-Benz продолжит делать шаги по развитию своего нового бренда EQ
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
Экологи: реновация погубит 2,7 тысячи гектаров насаждений в Москве
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
Получение бесплатной земли существенно упростят
Жилье в пятиэтажках под снос оценят по рыночной цене
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь