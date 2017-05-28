Визит Порошенко: в полиции Одессы объяснили, зачем улицы оградили «решетками»

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Советник главы управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк пояснил, с чем были связаны беспрецедентные меры безопасности, предпринятые 26 мая в день визита в Одессу президента Петра Порошенко. Об этом он написал на свой странице в Facebook.

По словам Форостяка, одесские улицы перегородили металлическими сетками не из-за Порошенко, а из-за представителей турецкой делегации во главе с мэром Стамбула.

«Вы знаете уровень террористической угрозы в самой Турции и в Стамбуле в частности, учтите также количество выходцев с Ближнего Востока, которые нашли свое пристанище в нашем городе, и не только по экономическим соображениям, если откровенно», — написал он.