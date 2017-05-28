Визит Порошенко: в полиции Одессы объяснили, зачем улицы оградили «решетками»
Как заявил советник главы управления полиции в Одесской области, одесские улицы перегородили металлическими сетками не
Как заявил советник главы управления полиции в Одесской области, одесские улицы перегородили металлическими сетками не
КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Советник главы управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк пояснил, с чем были связаны беспрецедентные меры безопасности, предпринятые 26 мая в день визита в Одессу президента Петра Порошенко. Об этом он написал на свой странице в Facebook.
По словам Форостяка, одесские улицы перегородили металлическими сетками не
«Вы знаете уровень террористической угрозы в самой Турции и в Стамбуле в частности, учтите также количество выходцев с Ближнего Востока, которые нашли свое пристанище в нашем городе, и не только по экономическим соображениям, если откровенно», — написал он.
В то же время, Форостяк не забыл отметить главу государства за мудрое поведение в ходе визита.
«Что касается протестующих, то, как бы там ни было, несмотря на свою незначительную численность, они смогли выразить свой протест, президент самостоятельно подошёл к ним и выслушал, что заслуживает уважения и было мудро с его стороны», — ответил он.