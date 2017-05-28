Глава Пентагона назвал КНДР «прямой угрозой» для США

ВАШИНГТОН, 28 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. КНДР представляет опасность для Соединенных Штатов, а сама потенциальная война на Корейском полуострове стала бы настоящей катастрофой, поэтому Вашингтон пытается решить данную проблему дипломатическим путем. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис в интервью телеканалу CBS.

«Конфликт с Северной Кореей стал бы, вероятно, самой ужасной войной в жизни большинства людей», — сказал он, напомнив, что в распоряжении армии КНДР находятся «сотни артиллерийских орудий и ракетные установки», способные нанести удар по Сеулу.