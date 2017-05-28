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19:43 (мск), источник: ТАСС

Глава Пентагона назвал КНДР «прямой угрозой» для США

По словам Джеймса Мэттиса, «нельзя ждать», пока у Пхеньяна появится «межконтинентальная баллистическая ракета с ядерной боеголовкой».

Источник: РИА "Новости"

ВАШИНГТОН, 28 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. КНДР представляет опасность для Соединенных Штатов, а сама потенциальная война на Корейском полуострове стала бы настоящей катастрофой, поэтому Вашингтон пытается решить данную проблему дипломатическим путем. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис в интервью телеканалу CBS.

«Конфликт с Северной Кореей стал бы, вероятно, самой ужасной войной в жизни большинства людей», — сказал он, напомнив, что в распоряжении армии КНДР находятся «сотни артиллерийских орудий и ракетные установки», способные нанести удар по Сеулу.

Этот режим — угроза для региона, для Японии, для Южной Кореи, а в случае войны угроза встанет также перед Китаем и Россией.
Джеймс Мэттис
Глава Пентагона
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«Это прямая угроза для Соединенных Штатов», — подчеркнул шеф Пентагона. По его словам, «нельзя ждать», пока у Пхеньяна появится «межконтинентальная баллистическая ракета с ядерной боеголовкой».

После этого ведущий канала поинтересовался, есть ли для КНДР некая красная линия или «точка невозврата», пересечение которых вызовет ответную реакцию Вашингтона.

«Я предпочитаю не отвечать на этот вопрос. Президенту (Дональду Трампу — прим. ТАСС) требуется пространство для политического маневра при решении этой проблемы. Мы обозначаем красные линии, только если собираемся их придерживаться», — пояснил глава Пентагона, добавив, что сейчас США активно работают с Китаем по данному вопросу.

Комментарии
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А Б
Режим, созданный в КНДР неадекватной династией Ким Ир Сена, угрожает не только США, Южной Корее, Японии и Китаю, он опасен для всего мира, т.к. в случае агрессивных действий КНДР в отношении любой страны, другие начнут вполне справедливо отвечать на эти действия агрессора, что реально может послужить началу третьей мировой войны. Именно поэтому все страны мирового сообщества просто обязаны во что бы то ни стало, законными методами поставить зарвавшееся руководство КНДР на место. Для этого самым действенным методом может стать полная блокада КНДР всеми странами мирового сообщества с полным прекращением каких-либо контактов с ней.
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