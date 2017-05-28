Защита стран НАТО начнется с Украины

Об этом заявила вице-президент Парламентской Ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене на заседании организации в Тбилиси (Грузия), передает УНИАН.

Она заметила, что не Украина должна благодарить Североатлантический Альянс за поддержку, а НАТО должно благодарить Украину, которая активно внедряет европейские и демократические ценности на восточных просторах ЕС.

— И мы четко осознаем, что защита наших стран начинается с Украины. За что Вам очень благодарны, — отметила Юкнявичене.

К слову, на саммите НАТО подняли украинский вопрос. Ведь в НАТО обеспокоены увеличением количества обстрелов и игнорированием Минских договоренностей.