Защита стран НАТО начнется с Украины
Защита
Защита
Об этом заявила
Она заметила, что не Украина должна благодарить Североатлантический Альянс за поддержку, а НАТО должно благодарить Украину, которая активно внедряет европейские и демократические ценности на восточных просторах ЕС.
— И мы четко осознаем, что защита наших стран начинается с Украины. За что Вам очень благодарны, — отметила Юкнявичене.
К слову, на саммите НАТО подняли украинский вопрос. Ведь в НАТО обеспокоены увеличением количества обстрелов и игнорированием Минских договоренностей.