Стали известны предварительные итоги праймериз в Омске

Официально их огласят 29 мая, однако предварительно уже известны победители по большинству округов.

В их числе: четыре представителя «Оплота» — Олег Афанасьев (округ № 6), Андрей Ткачук (округ № 17), Ринат Карымов (округ № 11), Дмитрий Сахань (округ № 7).

На Левобережье ожидаемо верх взял блок Валерия Кокорина — он сам победил по округу № 1, действующий депутат ОГС Сергей Дроздов — по округу № 2.

Успеха добились несколько действующих депутатов горсовета — Алексей Сокин (округ № 5), Светлана Студеникина (округ № 15), Виталий Путинцев (округ № 19), Сергей Быструшкин (округ № 9).