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21:37 (мск), источник: СуперОмск

Стали известны предварительные итоги праймериз в Омске

В омском отделении «Единой России» продолжается подведение итогов по праймериз кандидатов в Омский городской Совет.

Официально их огласят 29 мая, однако предварительно уже известны победители по большинству округов.

В их числе: четыре представителя «Оплота» — Олег Афанасьев (округ № 6), Андрей Ткачук (округ № 17), Ринат Карымов (округ № 11), Дмитрий Сахань (округ № 7).

На Левобережье ожидаемо верх взял блок Валерия Кокорина — он сам победил по округу № 1, действующий депутат ОГС Сергей Дроздов — по округу № 2.

Успеха добились несколько действующих депутатов горсовета — Алексей Сокин (округ № 5), Светлана Студеникина (округ № 15), Виталий Путинцев (округ № 19), Сергей Быструшкин (округ № 9).

Заместитель генерального директора АО «Газпромнефть-ОНПЗ» по правовым, корпоративным и имущественным вопросам Георгий Архипов выиграл праймериз по округу № 5, экс-руководитель фракции «Справедливой России» в Заксобрании Алексей Провозин — по округу № 12. Руководитель обособленного подразделения ООО «ВЕЗА-Омск» Сергей Грушичев стал лучшим на праймериз по округу № 3, директор ООО «Кинопрокат Омск» Дмитрий Савельев — по округу № 5.

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