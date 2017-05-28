Стали известны предварительные итоги праймериз в Омске
В омском отделении «Единой России» продолжается подведение итогов по праймериз кандидатов в Омский городской Совет.
В омском отделении «Единой России» продолжается подведение итогов по праймериз кандидатов в Омский городской Совет.
Официально их огласят 29 мая, однако предварительно уже известны победители по большинству округов.
В их числе: четыре представителя «Оплота» — Олег Афанасьев (округ № 6), Андрей Ткачук (округ № 17), Ринат Карымов (округ № 11), Дмитрий Сахань (округ № 7).
На Левобережье ожидаемо верх взял блок Валерия Кокорина — он сам победил по округу № 1, действующий депутат ОГС Сергей Дроздов — по округу № 2.
Успеха добились несколько действующих депутатов горсовета — Алексей Сокин (округ № 5), Светлана Студеникина (округ № 15), Виталий Путинцев (округ № 19), Сергей Быструшкин (округ № 9).
Заместитель генерального директора АО «Газпромнефть-ОНПЗ» по правовым, корпоративным и имущественным вопросам Георгий Архипов выиграл праймериз по округу № 5,