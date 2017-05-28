Луценко заявил о новой операции по задержанию экс-налоговиков — СМИ
Как заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, в ближайшее время состоится еще одна, более масштабная, операция по задержанию бывших чиновников налоговой.
Как заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, в ближайшее время состоится еще одна, более масштабная, операция по задержанию бывших чиновников налоговой.
КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура намерена обжаловать часть решений судов, которые избрали меры пресечения для ряда подозреваемых бывших чиновников Государственной налоговой службы. Об этом в интервью телекомпании «Украина» сказал генеральный прокурор Юрий Луценко, пишут «Украинские новости».
«Некоторые решения будут обжалованы (в апелляции — Ред.)», — сказал он.
По его словам, ряд решений судов о мерах пресечения не выдерживает критики.
Луценко также сообщил, что в ближайшее время состоится еще одна, более масштабная, операция по задержанию
Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что масштабная операция против налоговиков времен Виктора Януковича готовилась почти год, минимум восемь месяцев длилась подготовка к их задержанию.