Стало известно, когда пройдет встреча «нормандской четверки»

Макрон будет вести «требовательный диалог» с Россией об Украине

На предстоящей встрече «нормандской четверки» в Берлине 30 мая Россию будет представлять статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин. Об этом сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отвечая на вопрос о том, кто будет от российской стороны на предстоящей встрече, собеседник агентства заявил: «Карасин».

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко договорился с канцлером Германии Ангелой Меркель об активной координации в рамках «нормандского формата» по Донбассу. Он отметил, что этот формат переговоров будет активно задействован в ближайшее время.