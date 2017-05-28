Стало известно, когда пройдет встреча «нормандской четверки»
На встрече «нормандской четверки» в Берлине 30 мая российскую сторону будет представлять
На встрече «нормандской четверки» в Берлине 30 мая российскую сторону будет представлять
КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Встреча представителей нормандского формата (Франция, Украина, Германия, Россия) планируется в ближайший вторник.
На предстоящей встрече «нормандской четверки» в Берлине 30 мая Россию будет представлять
Отвечая на вопрос о том, кто будет от российской стороны на предстоящей встрече, собеседник агентства заявил: «Карасин».
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко договорился с канцлером Германии Ангелой Меркель об активной координации в рамках «нормандского формата» по Донбассу. Он отметил, что этот формат переговоров будет активно задействован в ближайшее время.