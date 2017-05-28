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22:14 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Стало известно, когда пройдет встреча «нормандской четверки»

На встрече «нормандской четверки» в Берлине 30 мая российскую сторону будет представлять статс-секретарь, замглавы МИД Российской Федерации Григорий Карасин.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Встреча представителей нормандского формата (Франция, Украина, Германия, Россия) планируется в ближайший вторник.

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На предстоящей встрече «нормандской четверки» в Берлине 30 мая Россию будет представлять статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин. Об этом сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отвечая на вопрос о том, кто будет от российской стороны на предстоящей встрече, собеседник агентства заявил: «Карасин».

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко договорился с канцлером Германии Ангелой Меркель об активной координации в рамках «нормандского формата» по Донбассу. Он отметил, что этот формат переговоров будет активно задействован в ближайшее время.

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