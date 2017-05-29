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00:22 (мск), источник: РИА Новости

МИД Черногории обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела страны

БЕЛГРАД, 29 мая — РИА Новости. Глава МИД Черногории Серджан Дарманович заявил, что Россия «сильно вмешалась во внутренние дела» страны и пыталась препятствовать намерению властей республики вступить в Североатлантический альянс, сообщило Радио и телевидение Черногории (RTCG).

Источник: AP 2017

Черногория в минувший четверг впервые участвовала в саммите НАТО после ратификации соглашения о вступлении всеми странами-членами Североатлантического альянса перед окончательной процедурой получения членства 5 июня.

«Россия открыто вмешивалась в наши внутриполитические вопросы, на что мы, конечно, смотрели без одобрения. Россия в последние два-три года проводит политику сфер интереса и выступает против расширения НАТО. Мы решили свои основные цели определять сами, и были удивлены, насколько сильно Россия вмешалась и, конечно, мы защищались», — цитирует Дармановича телеканал.

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Специальный прокурор Черногории Миливое Катнич ранее заявлял, что некоторые «российские государственные органы» якобы оказались замешаны в попытке переворота во время выборов в стране в октябре прошлого года, чтобы предотвратить вступление Черногории в НАТО. По его словам, такие выводы основаны на показаниях фигурантов дела и данных их разговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что обвинения в адрес России со стороны высокопоставленных представителей Черногории слишком серьезны, без подкрепления фактами это безответственно.

«Наше членство в НАТО не направлено против кого бы то ни было, в том числе, и против России. Но, разумеется, мы не можем согласиться с тем, что кто-то третий решает, где нам быть. У нас есть хозяйственные отношения с Россией, которая не является нашим главным экономическим партнером, входит в первую десятку. У нас было и еще есть достаточно много туристов из России, а российские инвестиции в нашу экономику показали себя неэффективными», — приводит слова главы внешнеполитического ведомства RTCG.

В минувший понедельник глава МИД Черногории заявил, что его страна не видит в России «пример демократической системы», и что Москва пытается «препятствовать и ослаблять НАТО и разделять ЕС», в том числе — на Балканах.

В конце апреля МИД РФ заявил, что Москва оставляет за собой право принимать решения по защите своей национальной безопасности в связи с решением парламента Черногории о вступлении в НАТО.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, те, кто голосовал в Скупщине (парламенте) Черногории за вступление в НАТО под предлогом мнимой российской угрозы, берут на себя ответственность за последствия «реализации планов внешних сил, стремящихся углубить существующие в Европе и на Балканах разделительные линии, вбить клин в основанные на глубоких исторических традициях дружественные отношения черногорцев с сербами и россиянами».

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