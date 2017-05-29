Дополнительные расходы на МВД в 6 раз превысят траты на здравоохранение

Источник: РИА "Новости"

Министерство финансов предложило увеличить расходы на несколько государственных программ и ведомств. Такая информация содержится в пояснительной записке к поправкам в бюджет на 2017−2019 годы. Всего Минфин собирается увеличить расходы бюджета на 361,8 млрд руб. В правительстве уже одобрили проект документа. Теперь он должен быть принят Госдумой. Увеличение расходов связано с ростом доходов России в 2017 году: за счет в том числе более высоких цен на нефть государство получит 14,7 трлн руб., а не 13,7 трлн руб., как предполагал Минфин в конце 2016 года при подготовке закона о бюджете. Но бюджет останется дефицитным: расходы составят 16,6 трлн руб. Зарплата руководству Одну из самых значительных сумм Минфин выделит на госпрограмму «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности». Программу курирует Министерство внутренних дел, ведомство получит дополнительно 11,4 млрд руб. Большая часть этих средств пойдет в зарплатный фонд руководящего состава: 7,3 млрд руб. получат сотрудники «в сфере управления органами внутренних дел и обеспечения подготовки кадров». Еще 1,6 млрд руб. будет направлен на зарплаты работникам медицинских и образовательных учреждений МВД. В результате бюджет программы увеличится до 646,7 трлн руб., но этих денег МВД, скорее всего, все равно не хватит — в конце 2016 года представитель МВД Надежда Ромашова заявляла, что недофинансирование направления на 2017 год составляет 156 млрд руб. В пресс-службе МВД не ответили на запрос РБК.

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Зарплатный фонд «полевым» сотрудникам МВД будет урезан: на денежное довольствие людям, «осуществляющим оперативно-служебную деятельность», пойдет на 8,9 млрд руб. меньше, чем предполагалось. Возможность сократить расходы связана «с проведением в МВД организационно-штатных мероприятий». Никаких масштабных сокращений в МВД не проводилось, рядовые полицейские увольняются сами из-за небольшой зарплаты и тяжелых условий, пояснил РБК руководитель профсоюза московской полиции Михаил Пашкин. В российских правоохранительных органах регулярно объявляют о сокращении трат на управленческий персонал, но проходит очередная кампания, которая почти не приводит ни к каким изменениям, и затем все возвращается обратно «с помощью таких мелких поправок», считает ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете Кирилл Титаев. По его словам, в силовых структурах выстроена неэффективная система управления: «В СКР на каждого следователя приходится один руководитель или координатор. В МВД ситуация чуть получше: на двух “земельных” работников — один координирующий, управляющий или обслуживающий». Поэтому перераспределение денег от рядовых работников к руководящим — «регулярная и печальная тенденция», считает эксперт. Сверхрасходы для Генпрокуратуры и СКР Дополнительные 2,8 млрд руб. для Генпрокуратуры пойдут на материально-техническое обеспечение надзорного ведомства и обслуживание и развитие защищенной сети передачи данных — по 1,5 млрд и 1,1 млрд руб. соответственно. Всего в 2017 году ведомство получит 64,2 млрд руб. Деньги для Следственного комитета, как и средства МВД, в основном уйдут на зарплаты — 611,4 млн из 753,7 млн руб. Еще 8,4 млрд руб. будут дополнительно выделены на госпрограмму «Юстиция», большую часть этой суммы поделят между собой федеральные службы исполнения наказаний и судебных приставов.

Сверхрасходы распределяются пропорционально основным расходам. У нас и так правоохранительная система стоит дороже образования, и надбавку им дают пропорционально тем расходам, которые есть сейчас. Кирилл Титаев ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете

В исходном законе о бюджете на 2017 год на правоохранительную деятельность и национальную безопасность было отведено 1,9 трлн руб. Это около 11% от общего объема расходов российской казны. Пресс-службы СКР и Генпрокуратуры не ответили на запросы РБК. В Министерстве финансов РБК также не пояснили, почему силовые ведомства оказались в приоритете. Здравоохранение без ВИЧ Дополнительные 1,7 трлн руб., которые получит программа «Развитие здравоохранения», Минздрав должен будет потратить на ремонт и закупку оборудования для многочисленных исследовательских институтов. На зарплату сотрудникам различных подведомственных структур Минздрава и Роспотребнадзора предусмотрено только 35,7 трлн руб., указано в пояснительной записке. Работникам территориальных управлений Роспотребнадзора зарплату снизят на 10,1 млн руб.