Запущенная с территории КНДР ракета упала в экономической зоне Японии

Представитель японского правительства Йошиде Суга сообщил о том, что ракета упала в исключительной экономической зоне страны. По его словам, никаких разрушений в результате не было.

Указывается, что о запуске был немедленно проинформирован президент Южной Кореи Мун Дже Ин, который созвал на утро экстренное заседание Совета национальной безопасности.

На минувшей неделе стало известно, что США направили к берегам Корейского полуострова уже третий авианосец. К USS Ronald Reagan и USS Carl Vinson, по данным японских СМИ, присоединился USS Nimitz.

Первый американский авианосец, USS Carl Vinson, отправился к берегам Корейского полуострова в апреле. Источники Reuters связали это решение США с желанием усилить давление на Пхеньян в связи с продолжающимися в Северной Корее ракетными испытаниями. После прибытия в Японское море американский авианосец в составе авианосной ударной группировки провел учения совместно с японскими ВМС. В ответ КНДР пригрозила нанести превентивный ракетный удар по военным объектам США и потопить авианосец.