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00:50 (мск), источник: РБК

Запущенная с территории КНДР ракета упала в экономической зоне Японии

Южнокорейские военные сообщили о запуске с территории КНДР ракеты, параметры которой определить пока не удалось. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в оборонном ведомстве в Сеуле, запуск был произведен из района города Вонсан. Ракета полетела в восточном направлении.

Представитель японского правительства Йошиде Суга сообщил о том, что ракета упала в исключительной экономической зоне страны. По его словам, никаких разрушений в результате не было.

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Указывается, что о запуске был немедленно проинформирован президент Южной Кореи Мун Дже Ин, который созвал на утро экстренное заседание Совета национальной безопасности.

На минувшей неделе стало известно, что США направили к берегам Корейского полуострова уже третий авианосец. К USS Ronald Reagan и USS Carl Vinson, по данным японских СМИ, присоединился USS Nimitz.

Первый американский авианосец, USS Carl Vinson, отправился к берегам Корейского полуострова в апреле. Источники Reuters связали это решение США с желанием усилить давление на Пхеньян в связи с продолжающимися в Северной Корее ракетными испытаниями. После прибытия в Японское море американский авианосец в составе авианосной ударной группировки провел учения совместно с японскими ВМС. В ответ КНДР пригрозила нанести превентивный ракетный удар по военным объектам США и потопить авианосец.

Комментарии
1
Alexey B
Убеждён, что США не провоцируют, а содействуют этим пускам ракет. США намерены начать Мировую Войну сначала чужими руками, и поводом тому служит перенаселение планеты. Не стоит забывать, что на Земле стало людей больше, чем до 2-ой Мировой, и тогда все страны участвовали в сговоре ради одной цели - сокращения численности населения Земли. Все эти пуски ракет - отвлекающий маневр, и сознательное введение в замешательство ряда стран, включая нас. США и КНДР не соперничают, а взаимодействуют, при этом создавая видимость вражды. Жаль, что этого не понимает наша страна или нас уже заказали верхи (по типу ставок 200 наших 300 ваших)?! На нас готовят покушение со всех сторон сразу! У нас есть выход: пригрозить всем странам тем, что мы пустим сразу тысячи ракет одновременно на Север Земли, и тогда проиграют все!
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