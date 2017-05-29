Ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне Японии
ТОКИО, 29 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Запущенная КНДР ракета упала в исключительной экономической зоне Японии, сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга на
ТОКИО, 29 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Запущенная КНДР ракета упала в исключительной экономической зоне Японии, сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга на
«Ракета, пуск которой был произведен с восточного берега КНДР, упала в исключительной экономической зоне Японии. Необходимо обеспечить безопасность японских кораблей и самолетов», — сказал Суга.