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01:12 (мск), источник: РИА Новости

Ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне Японии

ТОКИО, 29 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Запущенная КНДР ракета упала в исключительной экономической зоне Японии, сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга на пресс-конференции в понедельник.

Источник: РИА Новости

«Ракета, пуск которой был произведен с восточного берега КНДР, упала в исключительной экономической зоне Японии. Необходимо обеспечить безопасность японских кораблей и самолетов», — сказал Суга.

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